Netflix presenta un estremecedor material con Eric Dane que el actor ordenó que estrenaran después de su muerte

El gigante del streaming estrenó una entrevista con las últimas declaraciones del actor frente a cámara, en una charla grabada pocos meses antes de su fallecimiento.

Eric Dane grabó una entrevista para una serie de Netflix y ordenó que el capítulo se estrenara después de su muerte. Foto: cortesía Netflix.

Netflix presentó un conmovedor material audiovisual que el actor Eric Dane dejó como legado. La única condición que impuso el artista es que la producción se estrenara después de su muerte, y la grabación se hizo bajo la más absoluta confidencialidad.

Se trata de una entrevista de 50 minutos que forma parte de la serie documental Famous Last Words, y el capítulo se grabó en noviembre del año pasado. Según trascendió, Dane dialogó de manera serena y reflexionó sobre distintos aspectos de su vida en este episodio de la plataforma Neflix.

Uno de los momentos más emotivos del material se da cuando sobre el final, Eric Dane mira a cámara y les dedica un mensaje a sus hijas.“Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté. En general, nos lo pasamos genial, ¿verdad?”, se lo escucha decir a Eric Dane con tono afectuoso hacia las adolescentes que son fruto de su relación con la actriz Rebecca Gayheart.

Netflix estrenó una conmovedora entrevista con Eric Dane El trailer de la entrevista que Eric Dane grabó para Netflix Además, en esta a charla a corazón abierto con la mencionada serie de Netflix, el actor les dejó a sus hijas cuatro consejos: que vivan el presente, que se enamoren de alguien o algo, que elijan con sabiduría sus amistades; y que luchen con todas sus fuerzas cada día por aquello que verdaderamente quieran.