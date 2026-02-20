Daniel Vila habló del crecimiento de A24 y disparó un tajante veredicto sobre C5N y LN+

El empresario se refirió al progreso en el rating del canal de noticias del Grupo América, y marcó diferencia respecto a la concepción de periodismo que según él esgrimen un par de señales rivales.

Daniel Vila dialogó con el programa Digamos todo (MDZ Radio), en una entrevista que más allá de abarcar algunos detalles sobre el presente de Independiente Rivadavia, club del cual es presidente; también se expandió al sostenido crecimiento que viene experimentando el canal de noticias A24. El titular del Grupo América explicó el motivo del ascenso en el rating de la señal, y apuntó contra competidores como C5N y LN+.

En 2025, A24 recuperó a conductores como Eduardo Feinmann, Pablo Rossi, Luis Novaresio y Antonio Laje; quienes tras un paso por LN+ regresaron a los orígenes de la mano de Juan Cruz Ávila. La reincorporación de estas figuras fue sin dudas uno de los motores fundamentales para la recuperación de una pantalla informativa que había caído en sus mediciones.

De hecho, a partir de mediados del año pasado, A24 comenzó una sostenida evolución en el rating, que llevó a que el canal desplace a LN+ del tercer puesto en las preferencias del público. Si bien TN y C5N capitanean la audiencia, la segunda señal acusa desde hace algunos meses una notoria baja en sus números.

Daniel Vila diferenció el perfil periodístico de A24 respecto al de C5N y LN+ En este contexto en que A24 ascendió a la tercera posición y LN+ se desplomó al cuarto escalón, C5N atraviesa un constante declive que resulta llamativo. Al ser consultado sobre el retroceso de los mencionados competidores, Daniel Vila sentenció que ambos hacen periodismo "militante".

"Hace 42 años que estoy en este negocio, toda una vida en los medios y el periodismo. Yo creo que hay público que busca el periodismo militante para reafirmar lo que piensa, de un lado y del otro", comenzó el empresario.