El desliz de Sergio Lapegüe que dejó en evidencia que debutó en A24 sin saber el nombre de su programa

El conductor volvió a las arenas de los canales de noticias tras un paréntesis de un año luego de su salida de TN. Llamativamente, al cerrar su primera emisión en nueva pantalla, dejó en claro que no estaba al tanto de un importante detalle.

Sergio Lapegüe se sumó a la programación de A24 tras un paréntesis de una temporada fuera del mundo de los canales de noticias, y luego de varios años al servicio de TN. El conductor continúa también en las mañanas de la señal de aire del Grupo América con su magazine Lape Club Social, pero en su estreno nocturno en la mencionada pantalla informativa, protagonizó un llamativo desliz al intentar cerrar la emisión pronunciando el nombre de su ciclo.

Rodeado de colegas como Martín Angulo, Robertino Sánchez Flecha, Mariel Fitz Patrick, Manu Jove y Julián Alvez; Lapegüe ocupa el prime time de A24 de lunes a viernes de 22 a 23, en la antesala del envío de Baby Etchecopar, que cierra cada jornada del canal de noticias con su clásico programa Basta Baby, que retomó su tradicional horario de 23 a 0.

En el debut, Sergio Lapegüe lució sus décadas de experiencia en la conducción alternando noticias policiales con el análisis junto de la coyuntura política. Sin embargo, sobre el cierre de la emisión el conductor quedó expuesto al dejar en evidencia que no estaba muy al tanto del nombre del envío nocturno.

Sergio Lapegüe y un llamativo desliz en su estreno en la pantalla de A24 El desliz de Sergio Lapegüe en su debut en A24 Antes de un divertido pase a toda complicidad con Etchecopar, Lapegüe se despidió asumiendo con espontaneidad su falta de conocimiento sobre el nombre de su ciclo al preguntarle al equipo: "¿Cómo se llama este programa chicos?". Entonces, uno de sus compañeros respondió: "Noche de noticias".