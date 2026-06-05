Qué ver en streaming: las mejores series y películas recién estrenadas para maratonear el finde

Comienza el fin de semana y es momento de pensar qué ver en casa. Como suele suceder con cada inicio de mes, las plataformas de streaming renuevan sus catálogos de contenido con opciones para todos los gustos.

En esta nota te dejamos una guía con las mejores series y películas para ver el fin de semana que acaban de estrenarse en Netflix, Disney Plus, Apple TV y Prime Video.

Netflix acaba de estrenar El testigo, una miniserie británica de 3 episodios, que se basa en un escalofriante caso que conmocionó al Reino Unido en la década de los 90.

La serie toma inspiración en el libro Letting Go de Alex Hanscombe, quien fue el único testigo del trágico asesinato de su madre en 1992. Alex tenía apenas dos años cuando se encontraba con su madre en un parque de Londres y un hombre se acercó, la apuñaló 49 veces y la abusó sexualmente, dejando al pequeño con vida como único testigo del hecho.

El testigo (2026) - tráiler oficial

La historia de El testigo se enfoca en el pequeño Alex y su padre André, mientras intentan reconstruir sus vidas en medio del trauma, el acoso mediático y una investigación policial plagada de errores.

Los que se quedan | Netflix

The Holdovers, de Alexander Payne, acusada de plagio por un guionista Da'Vine Joy Randolph y Paul Giamatti en Los que se quedan. Focus Features

Netflix acaba de sumar a su catálogo esta comedia dramática nominada a cinco premios Oscar, lanzada en 2023. Dirigida por Alexander Payne, esta película se inspiró en el largometraje francés Merlusse de 1935.

La historia se ambienta en la década del 70, y sigue a un huraño y antipático profesor de un prestigioso internado que se ve obligado a quedarse en el campus durante las vacaciones de Navidad para custodiar a un grupo de estudiantes que no tienen a dónde ir. Contra todo pronóstico, forma un inesperado vínculo con un alumno rebelde y la jefa de cocina de la escuela.

El elenco está liderado por Paul Giamatti, Dominic Sessa y Da'Vine Joy Randolph, quien ganó el Oscar a Mejor actriz de reparto por este papel.

Hoppers: Operación castor | Disney Plus

Hoppers-pixar-castores La aclamada película animada llega al streaming. Disney - Pixar

Disney Plus estrenó Hoppers: Operación castor esta película animada dirigida por Daniel Chong. En su paso por los cines llegó a recaudar más de 385 millones de dólares, posicionándose como una de las películas más taquilleras del año.

Mabel, una joven defensora de los animales, utiliza una tecnología revolucionaria para transferir su conciencia al cuerpo de un castor robótico hiperrealista. Su objetivo es infiltrarse y comunicarse directamente con la fauna silvestre, pero termina liderando al reino animal para frenar los planes destructivos de un astuto alcalde local.

Hoppers: Operación Castor nuevo trailer oficial (subtitulado) Disney - Pixar.

El elenco de voces originales en inglés incluye a Piper Curda, Bobby Moynihan y Jon Hamm.

La casaca de Dios | Prime Video

la casaca de dios Jorge Marrale y Natalia Oreiro en La casaca de Dios. Moving Pics

Prime Video acaba de estrenar la película argentina dirigida por Fernán Mirás y protagonizada por Jorge Marrale y Natalia Oreiro. La historia está inspirada en la mítica camiseta azul que Diego Maradona usó en el Mundial de México 86. La trama ficcionaliza la histórica y multimillonaria subasta real de la prenda ocurrida en la casa Sotheby's en el año 2022.

La trama gira en torno a la mítica camiseta azul que usó Diego Maradona en el histórico partido contra Inglaterra en el Mundial de México 1986. Décadas después, cuando la prenda sale a subasta pública, un viejo utilero de la selección que atraviesa un duelo decide emprender una última misión para recuperarla, acompañado por su hija, con quien mantiene una relación distante.

Cabo de miedo (Cape Fear) | Apple TV

cabo de miedo - 04 Javier Bardem y Amy Adams protagonizan Cabo de miedo. Apple TV

Apple TV acaba de estrenar la serie Cabo de miedo, basada en la película de los 90 del mismo nombre de Martin Scorsese, así como en la novela The Executioners de John D. MacDonald.

La miniserie de 10 episodios sigue la apacible y exitosa vida de un matrimonio de abogados, cuya vida se vuelve una auténtica pesadilla cuando Max Cady, un peligroso criminal del pasado al que ayudaron a encarcelar, sale en libertad y comienza un juego sádico de acoso y manipulación psicológica contra toda su familia.

Cabo de miedo (2026) - primer tráiler

La nueva Cabo de miedo está producida por Martin Scorsese y Steven Spielberg, y está protagonizada por Amy Adams, Javier Bardem y Patrick Wilson.

Diego Maradona | Netflix

diego maradona documental El documental de Diego Maradona se estrenó en 2019. Altitude Film Distribution

La plataforma de streaming también estrenó el aclamado documental dirigido por el multipremiado Asif Kapadia (creador de Amy y Senna). Está construido a partir de más de 500 horas de metraje audiovisual inédito de la intimidad del astro del fútbol.

El relato hace foco principalmente en la etapa de Maradona en el Nápoles de 1984, retratando la revolución cultural y deportiva que significó su llegada al club italiano, sus mayores glorias en la cancha y el inicio de sus momentos más oscuros fuera de ella.

Estuvo nominado como Mejor Documental en los Premios BAFTA y formó parte de la Selección Oficial del Festival de Cine de Cannes, donde fue ampliamente ovacionado.