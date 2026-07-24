Qué ver en streaming: las mejores películas y series para ver este fin de semana

La última semana de julio dejó una agenda cargada de novedades para los suscriptores de las principales plataformas de streaming . Netflix reforzó su catálogo con producciones originales que van desde el suspenso psicológico hasta la acción, mientras que HBO Max apuesta por expandir dos de sus franquicias más populares con el estreno de una nueva serie ambientada en el universo de The Big Bang Theory y la llegada de Mortal Kombat II. En paralelo, Prime Video incorporó una de las adaptaciones más esperadas por los fanáticos de la fantasía con el regreso de He-Man a la pantalla.

Entre películas y series , la oferta de la semana reúne propuestas para públicos muy distintos. A continuación hacemos un repaso de los mejores estrenos de la semana.

El thriller sigue a Ruth, una mujer que vuelve al pueblo donde creció tras el fallecimiento de su madre. Su regreso no solo la obliga a reencontrarse con un padre del que lleva años distanciada, sino también a enfrentarse a un entorno dominado por el recelo y las teorías conspirativas que él ha convertido en su forma de entender el mundo.

Mientras intenta esclarecer qué ocurrió realmente con su madre, Ruth empieza a descubrir que la línea entre la paranoia y la realidad podría no ser tan clara como imaginaba. La investigación la llevará a cuestionar tanto a su familia como sus propias certezas en un relato donde el misterio y la tensión psicológica avanzan de la mano.

Dirigida por Roger Gual, la película representa una de las nuevas apuestas españolas de Netflix dentro del thriller psicológico. José Coronado encabeza el elenco junto a Stéphanie Magnin, Fanny Gautier y Alberto Olmo.

Amos del universo (2026) | Prime Video

Nicholas Galitzine se pone en la piel de He-Man. Foto: Amazon MGM Studios.

El universo de Eternia vuelve al cine con una nueva versión en acción real centrada en el príncipe Adam, quien deberá aceptar el destino que lo convierte en He-Man cuando Skeletor amenaza con apoderarse del Castillo Grayskull y someter a todo el reino.

La película estrenada en 2026 está inspirada en la clásica franquicia de Mattel, la producción está dirigida por Travis Knight y tiene a Nicholas Galitzine como protagonista. Jared Leto interpreta a Skeletor, mientras que el reparto se completa con Camila Mendes, Idris Elba, Alison Brie y Morena Baccarin.

Mortal Kombat II | HBO Max

Karl Urban convertido en uno de los personajes más importantes y queridos de Mortal Kombat. Foto: Warner Bros. Pictures.

Basada en el videojuego del mismo nombre, esta secuela retoma la historia de los guerreros del Reino de la Tierra justo cuando el esperado torneo Mortal Kombat está a punto de comenzar. Frente a la amenaza de Shao Kahn y las fuerzas de Outworld, los héroes deberán unirse para evitar que el destino del planeta quede sellado.

Uno de los grandes atractivos de esta nueva entrega es la incorporación de Johnny Cage, un actor de películas de acción que termina convirtiéndose en una pieza fundamental de la batalla. Junto a Cole Young, Scorpion, Raiden y Sonya Blade, será parte del enfrentamiento definitivo por el futuro de Earthrealm.

Warner Bros. Pictures.

Simon McQuoid vuelve a ocupar la silla de director, mientras que el guion lleva la firma de Jeremy Slater. El elenco está liderado por Karl Urban como Johnny Cage y reúne nuevamente a Lewis Tan, Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano y Adeline Rudolph.

Stuart no logra salvar el universo | HBO Max

Kevin Sussman vuelve a interpretar a Stuart Bloom. HBO Max

El universo de The Big Bang Theory suma un nuevo capítulo con una serie que pone en el centro de la historia a Stuart Bloom, el dueño de la tienda de cómics. Todo cambia cuando un dispositivo cuántico desarrollado por Sheldon y Leonard provoca una falla que desencadena un caos multiversal, obligando al personaje menos pensado a convertirse en el encargado de restaurar el equilibrio entre las distintas realidades.

Acompañado por Denise, Bert y Barry Kripke, Stuart recorrerá universos alternativos poblados por versiones inesperadas de personajes ya conocidos, en una aventura que combina humor, ciencia ficción y numerosos guiños para los fanáticos de la sitcom original.

Stuart no logra salvar el universo - Tráiler

Creada por Chuck Lorre, Bill Prady y Zak Penn, la serie representa el tercer spin-off del universo de The Big Bang Theory y apuesta por un tono más cercano a la ciencia ficción que sus predecesoras. Kevin Sussman vuelve a interpretar a Stuart Bloom, acompañado por Lauren Lapkus, Brian Posehn y John Ross Bowie. El primer episodio ya se encuentra disponible en HBO Max.

GIGN: Unidad de élite | Netflix

La serie francesa cuenta con 8 episodios. Netflix

La serie sigue a David Caron, un experimentado comandante del GIGN, la prestigiosa unidad de intervención de la Gendarmería Nacional francesa, que está a punto de retirarse del servicio activo. Sus planes cambian de forma abrupta cuando un ataque devastador golpea a su equipo, obligándolo a asumir el liderazgo de una misión tan peligrosa como personal.

Mientras intenta descubrir quién está detrás de la ofensiva, Caron deberá enfrentarse a viejos fantasmas y tomar decisiones que pondrán a prueba su experiencia y su lealtad. A lo largo de seis episodios, la historia combina operaciones antiterroristas, persecuciones y rescates con el drama humano de un grupo de agentes acostumbrados a vivir al límite.

Creada por Julien Leclercq y Sylvain Caron, GIGN: Unidad de élite es un thriller de acción francés inspirado en el trabajo de la célebre fuerza táctica de la Gendarmería Nacional. La serie está protagonizada por Tomer Sisley, junto a Guillaume Gouix y Tristan Zanchi, y cuenta con 8 episodios.