Sergio Lapegüe y sus recuerdos mundialistas: del grito "a lo Freddie Mercury" en el 86 a la promesa extrema para el 2026

Hay personas que no solo vieron la historia: la vivieron. En este espacio de MDZ , los protagonistas recuerdan dónde estaban y qué sintieron cuando la Selección Argentina tocó el cielo con las manos. Esta vez, el turno fue de Sergio Lapegüe , quien se definió como un auténtico "ganador de tres estrellas" y confesó su costado más obsesivo y cabulero a la hora de alentar a la Albiceleste.

El camino mundialista de Lapegüe comenzó cuando todavía era un estudiante secundario. El Mundial de Argentina 1978 lo encontró entre los bancos de la escuela y la adrenalina de sintonizar los partidos de la forma que fuera posible.

"En el Mundial del 78 estaba en el colegio. Algunos partidos los escuchábamos en el aula... ¡Ni lo veíamos! Lo escuchábamos, increíble", recordó el periodista sobre una época donde la radio era el puente hacia la gloria.

Fiel a su estilo, el cierre de ese torneo marcó su debut en los festejos callejeros: "Otros partidos los podíamos ver en vivo. El 78 lo vi ahí, salí a la plaza y fui a gritar y a manifestar como todos".

1986: el gol a los ingleses y un agudo "a lo Freddie Mercury"

Para la consagración en México 1986, Lapegüe ya transitaba su etapa universitaria. Aunque los años pasaron, su ritual de ver los partidos en estricta soledad —o con un círculo extremadamente cerrado— ya se había consolidado. Sin embargo, aquel torneo tuvo un testigo muy especial: su padre.

"Muchos partidos los vi en mi casa solo también, pero siempre mi papá dando vueltas. Lo veíamos juntos", rememoró emocionado. El pico de tensión y desahogo llegó, de manera inevitable, con la obra de arte de Diego Armando Maradona frente a Inglaterra: "Nunca me voy a olvidar del gol de Diego, me salió un agudo más agudo que el de Freddie Mercury en pleno show. Una cosa impresionante. Llorábamos todos, nos abrazábamos... imaginate, ¡a los ingleses!".

2022: sofá fijo, cábalas familiares y una promesa extrema

La tercera estrella, conseguida en Qatar 2022, mantuvo la esencia cabulera de Sergio, pero adaptada a los nuevos tiempos familiares. La obsesión por mantener los lugares idénticos durante cada partido fue la clave para levantar la Copa.

"La del 22 también la vi solo, pero ahora ya con mi mujer y con mis hijos. Mi hija lo miraba en una casa distinta, esa era la cábala. Mi hijo con sus amigos en el fondo, y yo siempre en el mismo sillón, en el mismo lugar y con los mismos movimientos", detalló sobre la ingeniería detrás del campeonato del mundo.

Hacia el final, Lapegüe dejó en claro que las cábalas no se negocian y redobló la apuesta de cara al futuro de la Selección: "Este año va a ser igual. Si tenemos que salir campeones del mundo, me pelo en vivo como la otra vez. Me rapo".