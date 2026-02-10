Baby Etchecopar apuntó contra Manuel Adorni con una durísima advertencia: "Mirá que te voy a..."

El conductor comenzó nueva temporada de su programa Basta Baby con un incendiario editorial en el que no se privó de disparar contra el jefe de Gabinete.

Baby Etchecopar volvió a la pantalla de A24 este lunes, y en el cierre de un editorial que se extendió durante veinte minutos, apuntó contra Manuel Adorni tras enterarse de una acción judicial que el jefe de Gabinete habría evaluado iniciar contra el conductor.

"Antes de irme de vacaciones, recibí una noticia de que Adorni se había hecho una casa en Martínez. Resulta que no era Adorni, era otro funcionario del Gobierno", comenzó Etchecopar remarcando que en su ciclo radial se encargó de aclarar el tema.

Luego, el periodista contó que en una comida con un abogado muy famoso, el letrado le comentó que el funcionario fue a verlo con la intención de llevar a juicio al líder de Basta Baby (A24). En ese contexto, el profesional le remarcó a Manuel Adorni que el comunicador se refirió a la propiedad en cuestión de manera potencial, por lo que no habría sustento para iniciar acciones legales en su contra.

Baby Etchecopar, tajante con Manuel Adorni Baby Etchecopar disparó contra Manuel Adorni "Adorni, qué mala memoria tenés. Mirá que dura poco. Mirá que te voy a ver con la craneoteca de los genios, como vienen los kirchneristas, los peronistas, los radicales, a pedir dos minutos de aire. Te di dos años de aire", arremetió Baby Etchecopar.

Luego el conductor disparó contra Manuel Adorni: "Ya que no tenés sentimientos, no sabés lo que es el compañerismo, por lo menos tené la dignidad de no querer cagar a los que estamos trabajando ahora porque te conchavaste al lado del presidente".