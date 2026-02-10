Luciana Salazar reveló el oscuro episodio que vivió en un desfile de Roberto Giordano: "Llegamos llorando"

La modelo recordó en Puro Show el terrible momento que vivió en uno de los desfiles de Giordano, en el año 2005.

Luego de que se conociera que el nombre de Roberto Giordano figura en los documentos relacionados con Jeffrey Epstein, Luciana Salazar decidió contar en Puro Show un episodio personal que marcó su carrera durante uno de los desfiles del famoso peluquero.

"Yo viví uno de los desfiles más polémicos de Roberto Giordano en 2005", recordó la modelo. Salazar contó lo que sucedió al finalizar aquel evento. "A la salida del desfile, hubo muchas chicas, yo incluida, que sufrimos abusos cuando salimos porque nos acosaron, había mucha gente, fuimos toqueteadas y nos tuvieron que sacar con seguridad", rememoró la entrevistada.

Con un tono crudo y directo, describió la tensión de esa noche: "Fue muy polémico, fue tremendo, todas llegamos llorando al hotel, yo en particular, salimos todas toqueteadas por el público que estaba muy eufórico".

Sin embargo, la modelo destacó que dentro de la pasarela todo se desarrolló con normalidad: "Arriba de la pasarela todo perfecto, entiendo igual que es polémico viéndolo al día de hoy, el tema de tener niñas menores de edad desfilando".

Esto fue lo que contó Luciana Salazar en Puro Show sobre el desfile de Roberto Giordano Luciana Salazar Recordó El Terrible Momento Que Vivió En Un Desfile De Roberto Giordano Consultada sobre su visión del caso Epstein, Luciana Salazar aseguró: "No escuché nunca hablar de él, sí escuché de cosas más locales, chicas que contaban que les habían pasado cosas, no pasan sólo en Estados Unidos".