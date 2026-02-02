Por qué Roberto Giordano aparece en los nuevos documentos de Jeffrey Epstein

Documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos revelan transferencias de dinero del magnate pederasta al icónico estilista de Punta del Este en 2006.

Los archivos que acaba de desclasificar el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la causa contra Jeffrey Epstein incluyen un nombre inesperado para Argentina y Uruguay: Roberto Giordano, el célebre peluquero que reinó en el jet set de Punta del Este hasta su muerte en 2024.

Entre más de tres millones de documentos revelados aparecen registros bancarios que muestran supuestas transferencias de 500 dólares realizadas en 2006 desde la cuenta de Epstein en JP Morgan hacia una cuenta que Giordano tenía en un banco de Punta del Este. La sospecha que pesa sobre ese dinero es una posible vinculación con la contratación de modelos menores de edad.

¿Qué relación tenía Jeffrey Epstein con Roberto Giordano? Los documentos desclasificados revelan que el financista estadounidense habría girado dinero al estilista argentino hace dos décadas. Epstein estuvo en Uruguay en diciembre de 2016, justo cuando Giordano estaba en el apogeo de sus desfiles de moda en Punta del Este, eventos que convocaban a figuras como Mirtha Legrand, Valeria Mazza, Andrea Frigerio, Pampita y Nicole Neumann, y que se televisaban en horario central.

La información surgió en un intercambio de correos electrónicos fechados el 29 de diciembre de 2016 entre Epstein y el exprimer ministro de Israel, Ehud Barak. En esos mails, el magnate informó que viajaría a Punta del Este antes de encontrarse con el político israelí.

¿Quién fue Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein fue un financista estadounidense que construyó una red de contactos que incluía a estrellas de Hollywood, miembros de la realeza británica y figuras políticas como Donald Trump. Sin embargo, resultó ser un depredador sexual que traficaba menores de edad. Murió en 2019 en un presunto suicidio mientras estaba preso, pero su caso sigue generando revelaciones.