Alerta en Brasil: más de 13 mil alumnos en último año de Medicina no saben lo mínimo para ejercer

Brasil encendió una señal de alarma sobre la formación de sus médicos ya que un nuevo examen oficial reveló que un tercio de las carreras de Medicina no prepara adecuadamente a sus estudiantes , en un país que sostiene el sistema de salud pública más grande del mundo y enfrenta serias dificultades para cubrir la atención médica en regiones alejadas.

El dato surge de la primera edición del Examen Nacional de Desempeño de los Estudiantes de Medicina (Enamed), que evaluó 350 carreras de instituciones públicas y privadas y tomó prueba a casi 90.000 alumnos.

El resultado fue motivo de escándalo debido a que el 25% de los estudiantes desaprobó y 13.000 futuros médicos que cursan el último semestre no alcanzaron los conocimientos básicos, pese a estar a punto de salir a ejercer.

El Enamed mostró que desaprobaron las universidades donde menos del 40% de los estudiantes lograron demostrar aptitudes mínimas para ejercer la medicina. Las peores calificaciones se concentraron en facultades municipales y en instituciones privadas pagas, que ahora enfrentan sanciones.

Si bien los alumnos no serán castigados, las universidades no pueden decir lo mismo, ya que no podrán ampliar su oferta de vacantes y, en algunos casos, hasta deberán reducirla. El objetivo, según el Ministerio de Educación, es frenar el crecimiento descontrolado de carreras sin estándares adecuados.

El desafío del sistema de salud más grande del mundo

Brasil atiende a 212 millones de personas a través del Sistema Único de Salud (SUS), creado en 1988 tras el fin de la dictadura. Se trata de la mayor red de salud pública del planeta, diseñada para garantizar atención incluso en los rincones más aislados del país. No obstante, el problema no es nuevo: la falta de médicos, sobre todo en zonas pobres o de difícil acceso, ha sido una constante.

Formación deficiente y riesgo para los pacientes

Los resultados del Enamed provocaron una reacción inmediata de colegios médicos y entidades profesionales. Advirtieron que un médico mal formado pone en riesgo a los pacientes, solicita estudios innecesarios, receta de forma incorrecta y eleva los costos del sistema, además de aumentar los conflictos judiciales.

Desde el Gobierno, el ministro de Educación Camilo Santana defendió la evaluación pese a los malos resultados. Sostuvo que el examen busca que las universidades revisen la calidad de sus docentes y laboratorios, y recordó que entre 2016 y 2022 casi se duplicaron las vacantes en carreras privadas de Medicina.

El dato que activó el escándalo

Otro dato que encendió la polémica fue que las facultades con peores calificaciones cobran algunas de las matrículas más altas del país. Según un relevamiento periodístico, los aranceles oscilan entre 1.100 y 2.600 dólares mensuales, en un país donde el salario mínimo ronda los 313 dólares.

En contraste, las universidades públicas federales obtuvieron los mejores resultados, confirmando una vez más la brecha entre precio y calidad educativa.