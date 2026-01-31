El hombre había recibido un trasplante de córnea exitoso, pero un ataque frente a la clínica en Brasil le provocó una lesión irreversible y volvió a quedar ciego.

Recuperó la vista tras dos años esperando un trasplante de córnea. pero un ataque lo dejó ciego otra vez

Recuperó la vista tras dos años esperando un trasplante de córnea. pero un ataque lo dejó ciego otra vez

Un hombre de 44 años que había logrado recuperar la visión tras someterse a un trasplante de córnea por el cual había esperado dos largos años, volvió a quedar ciego luego de ser brutalmente agredido en la puerta de una clínica oftalmológica en Campo Grande, Brasil.

El paciente había permanecido dos años en lista de espera para acceder a la cirugía, que se realizó con resultados favorables gracias al acompañamiento de la Secretaría Municipal de Salud. La intervención le permitió volver a ver por el ojo afectado, luego de un largo proceso médico.

Del trasplante al ataque El ataque ocurrió en la mañana del lunes, cuando aguardaba la apertura del centro de salud para asistir a una consulta de control postoperatorio. En ese momento, un hombre se le acercó sin mediar palabra y le propinó un fuerte puñetazo en el rostro, impactando directamente en el ojo recientemente operado.

Las cámaras de seguridad de la clínica registraron la secuencia completa. El golpe provocó la ruptura de los puntos quirúrgicos y un daño severo en el globo ocular. De acuerdo al informe médico incorporado a la investigación judicial, la lesión sería irreversible y derivó en la pérdida inmediata de la visión en ese ojo.

Mirá el video del ataque grabado por una cámara de seguridad: Recuperó la vista tras dos años esperando un trasplante de córnea. pero un ataque lo dejó ciego otra vez Recuperó la vista tras dos años esperando un trasplante de córnea. pero un ataque lo dejó ciego otra vez Según informó la Policía, el agresor es un joven de 26 años en situación de calle, que no conocía a la víctima y actuó sin motivo aparente. Además, cuenta con al menos siete antecedentes penales por hechos de violencia y permanece detenido con prisión preventiva.