Horror en Chile: una nena de 2 años cayó de un piso 11 y su papá quedó detenido

Una nena de dos años cayó desde el piso 11 de un edificio en la comuna de Las Condes en Chile mientras estaba al cuidado de su padre, a quien se le dictó la prisión preventiva este miércoles a pedido de la Justicia chilena.

De acuerdo con la investigación, el domingo por la tarde la menor se precipitó desde la ventana de un dormitorio que no tenía ni rejas ni mallas de seguridad en un departamento del barrio de la capital. La niña se encontraba cumpliendo un régimen de visitas que había sido fijado por el juzgado de familia chileno, además de poner como condición necesaria las medidas de seguridad pertinentes en su habitación.

La subcomisaria en Chile que tiene a su cargo la investigación de la niña que cayó de un piso 11,

Siguiendo la reconstrucción cronológica de los hechos, una vecina del cuarto piso escuchó un fuerte estruendo en el área de estacionamientos y dio aviso inmediato a la conserjería y a los equipos de emergencia. Según sostiene la Fiscalía Metropolitana Oriente, el acusado se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del hecho.

Al llegar al lugar, la Policía confirmó la muerte de la menor e identificó el departamento en el que se encontraba el padre para informarle lo sucedido. Sin embargo, los efectivos debieron despertarlo cerca de 40 minutos después de la caída, ya que el hombre no había advertido la situación.

Pamela Valdés, jefa de Asesoría Jurídica de la fiscalía, respaldó la decisión judicial de dictar la prisión preventiva y remarcó: “No estamos ante un delito culposo”. En esa línea, sostuvo que el juez consideró que “existía una situación de riesgo evitable”.

Además, la funcionaria subrayó que el imputado es arquitecto y que, por su profesión, “conocía el peligro de la altura”, pese a lo cual habría dejado una ventana abierta.

La defensa del acusado, en cambio, rechazó la versión del Ministerio Público. El abogado Cristian Santander aseguró que el hombre “no estaba en estado de ebriedad” y afirmó que la madre de la niña declaró que lo vio “como siempre, en un estado normal”.

La investigación quedó en manos de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones. En paralelo, el abogado de la madre de la víctima, Jorge Jorquera, adelantó que presentará una querella por homicidio simple al considerar que hubo un incumplimiento de las medidas de seguridad acordadas. De ser condenado, el acusado podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión.