Niña baleada en Godoy Cruz: la medida clave que se viene tras la captura del adolescente de 17 años

Casi tres semanas pasaron para que el caso de la niña baleada en el oeste de Godoy Cruz tenga su primer detenido. Se trata de un adolescente de 17 años, quien cayó este jueves durante un megaoperativo, sindicado como autor de los disparos que dejaron en grave estado a la víctima de la balacera con tintes mafiosos.

Tras la captura , la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta imputó al sospechoso por dos hechos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y dispuso para los próximos días realizar una medida clave: la rueda de personas.

Así, el menor de edad deberá pararse frente al vidrio espejado para que un testigo determine si efectivamente fue quien disparó contra la niña. En caso de que el reconocimiento sea positivo, la representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) a cargo de la investigación sumará una prueba determinante al expediente.

La hipótesis de los detectives del caso es que el adolescente, domiciliado en el barrio Pablo VI , actuó como sicario en el ataque armado que habría sido ordenado desde el interior del Complejo Penitenciario N°3 Almafuerte , donde se encontraba alojado el padre de la niña de 11 años, identificado como Marcelo José Agüero Delclaux , más conocido como el Tapón.

En ese sentido, agrega la investigación, el tiroteo tenía como objetivo perpetrar una venganza contra el progenitor de la pequeña, a quien apuntaban por una presunta "traición" hacia Pedro Esteban Morales Anisco , alias el Piter, sindicado como líder de una organización dedicada a la venta de drogas dentro y fuera de la cárcel de Cacheuta .

portada-morales-anisco Pedro Esteban Morales Anisco, alias el Piter. MDZ.

De esa teoría surge que el Tapón y su hermana, Yamila Vanesa Agüero Delclaux, formaban parte de la estructura supuestamente comandada por el Piter y quedaron complicados en una megacausa narco que se inició el año pasado por comercialización de estupefacientes en el penal lujanino. En ese contexto, añade la pesquisa, Morales Anisco le pidió al padre de la niña baleada que asumiera la culpa por la droga secuestrada en Almafuerte, pero Agüero Delclaux se negó.

Los dos tiroteos en el oeste de Godoy Cruz

Esa negativa por parte del Tapón motivó una serie de fuertes amenazas contra su familia y hasta hubo un ataque previo al tiroteo contra su hija. Fue el domingo 15 del mes pasado cuando un sujeto disparó contra la casa de Yamila Agüero Delclaux, ubicada en calle Renato Della Santa al 1.500, en las cercanías del Hipódromo de Mendoza.

marcelo-y-yamila-aguero-delclaux-padre-y-tio-la-nina-baleada-respectivamente-quienes-fueron-blancos-amenazas-previas-al-hecho Marcelo y Yamila Agüero Delclaux, padre y tía de la niña baleada, respectivamente. MDZ.

Si bien no hubo heridos en ese hecho, el individuo disparó entre seis y ocho veces, impactando los proyectiles contra el portón de la vivienda, la pared de la casa de un vecino, el cartel de un taller mecánico y un poste del alumbrado público.

Sólo seis días más tarde, se produjo el segundo ataque en la casa donde residía la expareja del Tapón y los hijos que tienen en común, en el barrio Los Cerrillos. Allí, un sospechoso llamó a la puerta y atendió la niña de 11 años. Acto seguido, la criatura fue sorprendida por una lluvia de plomos, recibiendo cuatro balazos en su cuerpo: dos en la pierna izquierda, uno en la derecha y el restante en la mano izquierda.

Tras la brutal agresión, fue hallada malherida por su madre y con ayuda de un vecino la trasladaron hasta el Hospital Lencinas, donde le practicaron las primeras asistencias. Pero, producto de su grave estado, la derivaron hasta el Hospital Notti, donde quedó internada y logró recuperarse con el paso de los días.