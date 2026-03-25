Amenazas, custodias policiales y el silencio de los testigos: cómo sigue el caso de niña baleada en Godoy Cruz

El ataque que terminó el sábado con una niña de 11 años baleada y en grave estado, sacudió a los barrios de Villa del Parque , en el oeste de Godoy Cruz . Tras el sangriento hecho, el movimiento policial no cesa en ese sector y se colocaron custodias policiales en viviendas de familiares de la víctima tras las amenazas recibidas.

Fuentes allegadas a la investigación revelaron a MDZ que los trabajos posteriores a la agresión con arma de fuego, por lo que la menor de edad continuaba internada hasta este miércoles, fueron intensos y hasta se intentó dar con el posible autor a partir de rastrillajes en las inmediaciones de la escena.

Una de las primeras medidas que se desarrollaron fueron una serie de requisas en la vía pública en la zona de los barrio Parque Sur y Villa del Parque , colindante al barrio Los Cerrillos , donde residía la víctima y hasta donde llegó el sujeto que le disparó en varias oportunidades, asestándole cuatro balazos en diferentes partes del cuerpo.

Más allá de que buscaban a un individuo armado, los uniformados que participaron de los procedimientos también trataban de localizar a testigos o residentes de la zona que hayan visto o escuchado algo relacionado con el tiroteo , pero nadie quiso colaborar con los funcionarios: "La gente tiene miedo, no quiere decir nada", afirmaron las fuentes consultadas.

Por su parte, también se colocaron tres consignas policiales a partir de que las autoridades tomaron conocimiento sobre las amenazas que había recibido días antes una tía de la niña a través de las redes sociales. En esos mensajes, emitidos desde un perfil falso de Facebook , le aseguraban que quedaban "dos balas" más en el cargador, luego de un primer ataque que tuvo como blanco la casa de Yamila Vanesa Agüero Delclaux , hermana del padre de la menor baleada.

El progenitor de la niña, Marcelo José Agüero Delclaux, alias el Tapón, y su hermana fueron protagonistas de una megacausa que se inició el año pasado por venta de drogas en el Complejo Penitenciario N°3 Almafuerte. El hombre, quien purga una condena por robos agravados, fue señalado como uno de los hombres de confianza de Pedro Esteban Morales Anisco, alias Piter, jefe carcelario del módulo 4.1 en la carcel de Cacheuta y sindicado como líder de una organización dedicada al narcotráfico.

PORTADA MORALES ANISCO Pedro Morales Anisco, sindicado autor intelectual del ataque a la niña. MDZ.

En tanto, Yamila Agüero Delclaux quedó complicada en esa pesquisa por el acopio de estupefacientes en su domicilio. La información agrega que, en el marco de esa causa federal, la mujer reconoció el delito y accedió a una suspensión de juicio a prueba o probation por el plazo de tres años, motivo por el que pudo mantenerse en libertad.

De acuerdo con fuentes investigativas, el Piter está sospechado de haber dado la orden para que atacaran a la hija de Agüero Delclaux, a partir de una "traición" por parte del Tapón. Aparentemente, fue porque el padre de la niña se negó a asumir la responsabilidad por los secuestros de drogas en el penal lujanino.

Teniendo todo eso en cuenta, la Justicia dispuso que policías custodiaran la casa donde la niña fue baleada, aunque esa medida quedó sin efecto porque la familia materna de la criatura abandonó esa propiedad y la dejaron cerrada con un candado. Asimismo, se colocaron consignas en otras dos viviendas vinculadas a los hermanos Agüero Delclaux: una en Renato Della Santa y otra en calle Río Colorado.

El primer ataque a tiros

El primero de los tiroteos contra la familia de la niña tuvo lugar el domingo 15 de este mes, alrededor de las 19 en el domicilio de Yamila Agüero Delclaux, ubicado en calle Renato Della Santa al 1.500, a pocos metros del Hipódromo de Mendoza.

De acuerdo con el relato de testigos, fue un sujeto con gorra quien caminaba en dirección al sur y, al pasar frente a la casa de la mujer, efectuó entre seis y ocho detonaciones de arma de fuego. Acto seguido, se dio a la fuga corriendo en dirección al este.

Cuando policías arribaron hasta ese lugar, notaron los impactos de bala en un poste del alumbrado público, en el portón de la vivida, en la pared de un inmueble colindante y en el cartel de un taller mecánico que funciona en esa calle.

Pese a que los residentes de la casa atacada fueron entrevistados y se les consultó si mantenían algún tipo de conflicto que pudiera haber motivado la agresión, afirmaron que no tenían problemas con terceros y desconocían el motivo por el cual les habían disparado, surge del procedimiento policial.

Por otro lado, la Policía Científica levantó en esa escena un total de 11 vainas servidas, las cuales fueron secuestradas para su análisis correspondiente.

El segundo tiroteo y la niña baleada

Menos de una semana después, cerca de las 19 de este sábado 21, se produjo el segundo ataque en el barrio Los Cerrillos. Las autoridades tomaron conocimiento cuando la niña baleada ingresó al Hospital Lencinas, luego de ser trasladada por un vecino a bordo de una Ford EcoSport negra, acompañada por su madre, Johana Sánchez.

La mujer relató que estaba entrando al baño de su domicilo cuando escuchó que golpearon el portón de chapa. Ante eso, su hijita salió a atender y un sujeto le disparó en varias oportunidades.

Fue en ese momento que, al escuchar las detonaciones de arma de fuego, la progenitora de la menor salió a la calle y encontró a la pequeña tendida en el piso con varias heridas de bala, pidiendo ayuda, surge de la reconstrucción.

Ante eso, pidió ayuda a un vecino quien las llevó hasta el mencionado nosocomio. Allí, los médicos constataron que a la niña le impactaron cuatro plomos en su cuerpo: dos en la pierna izquierda, uno en la pierna derecha y el restanto la mano izquierda

Frente a su grave estado, decidieron derivarla inmediatamente al Hospital Notti, donde la menor continuaba internada en Terapia Intensiva hasta la tarde de este miércoles.