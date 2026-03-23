La madre de la niña baleada en Godoy Cruz apuntó contra un preso "VIP" y reclamó protección urgente

La madre de la niña baleada el sábado por la noche en Godoy Cruz relató en MDZ Radio los detalles del ataque, la situación médica de la nena y las amenazas que denuncia desde el entorno carcelario de su expareja, mientras permanece en el hospital con custodia policial.

Según contó Johana, el hecho ocurrió cuando la menor abrió la puerta de su casa. “Golpean la puerta, en el segundo golpe la nena abre la puerta, cuando abre la puerta le largó tiros, sin pensarlo nada, automáticamente le largó los tiros”, relató.

La mujer explicó que la niña “tiene cuatro impactos en el cuerpo, tiene tres en las piernas - dos en una pierna, una en la otra -, le han tocado arterias, la vena aorta, le han puesto un bypass, pero esa pierna está muy jodida”. Y agregó: “Estamos esperando la evolución de la pierna, porque si la pierna no evoluciona hay que amputar, ella está muy débil, está en terapia intensiva”.

Johana aseguró que el ataque estaría vinculado a amenazas previas dirigidas al padre de la menor, quien se encuentra preso en el penal de Almafuerte. “Ya teníamos amenazas y todo, sabíamos que querían dar con él, y él está preso”, señaló.

La madre afirmó que recibió una llamada en la que se le indicó quién habría ordenado el ataque: “Quien manda a matar a sus hijos es el referente del módulo VIP”.

En ese sentido, sostuvo que el conflicto se originaría por una causa de droga dentro del penal. “Encontraron mucha droga en el penal y este hombre pretende que - el padre de la nena - se hiciera cargo de todo lo que habían encontrado para no ir a parar él a la federal”, indicó.

También aseguró que su expareja le pidió que hiciera pública la situación: "Me llamó por teléfono y me dijo 'exponelo en todos lados porque si no vas a tener riesgo de muerte'”.

Pedido de seguridad y situación familiar

La mujer manifestó temor por su seguridad y la de sus hijos, y cuestionó la falta de custodia. “Yo tengo miedo, estamos en un hospital con custodia, pero mis hijos no están custodiados, el fiscal le negó la custodia, dijo que solo podían mandar rondines porque no disponen de policías”, afirmó.

Además, explicó que no pueden regresar a su vivienda. “No puedo volver a mi casa, mi casa está vuelta entera y no podemos entrar”, expresó.

Johana remarcó que está separada de su expareja desde hace años: “Hace diez años que no estoy con el papá de mis hijos, yo soy mamá y papá sola, tenemos prohibición de acercamiento porque él tiene problemas de adicción”.

La madre también se refirió al contacto con la ministra y reclamó asistencia directa del Estado. “Espero que la ministra de seguridad haga algo al respecto, ya que ella es responsable de todas las personas que están detenidas, que un preso mande a matar gente afuera a través de un teléfono, para mí esto es algo muy grave”, señaló.

Agregó que ya hubo comunicación telefónica: “Hablé con ella y me dijo que ya me iba a pasar con otra persona que van a estar a mi disposición”.

Y cuestionó la respuesta oficial: “Que me llame la secretaria de la ministra y me diga 'te vamos a dar un subsidio por unos meses ya que no estás trabajando'. Y yo no estoy buscando dinero, estoy buscando un amparo”.

Finalmente, insistió en que su principal reclamo es la protección de su familia. “Tengo miedo por mis hijos porque mis hijos están desamparados, a mí me está custodiando un policía acá pero a mis hijos no les está custodiando a nadie”, concluyó.