Un tiroteo y robo en banda quedó grabado en video: motochorros le dispararon para sacarle su moto a plena luz del día

Un nuevo caso de inseguridad fue registrado en Esteban Echeverría. La víctima intentó escapar, pero cayó al asfalto tras ser herida por los motochorros.

Los motochorros perpetraron un tiroteo y robo contra un joven para robarle su moto en el partido de Esteban Echeverría.

Un joven motociclista fue emboscado en la tarde de este miércoles por cuatro delincuentes en la localidad de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. El tiroteo y robo que quedaron íntegramente registrados en video por las cámaras de seguridad de la zona.

El video del ataque de motochorros La secuencia muestra cómo operan las bandas en el sur del Gran Buenos Aires. Todo ocurrió pasadas las 18. La víctima, al percatarse de que iba a ser asaltada, intentó acelerar para huir, pero los asaltantes abrieron fuego de inmediato.

tiroteo Echeverría Herido por los disparos, la víctima perdió el control del rodado y cayó pesadamente sobre el pavimento. Mientras los vecinos activaban desesperadamente las alarmas comunitarias.

A pesar del sonido de las alarmas y los gritos de auxilio, los delincuentes actuaron con total impunidad. De acuerdo con lo tomado por el registro fílmico, los atacantes se tomaron varios segundos para poner en marcha la moto robada y escapar del lugar antes de que arribara cualquier unidad policial.