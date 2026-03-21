Balearon a una niña de 11 años en un tiroteo en Godoy Cruz
El hecho se produjo este sábado por la tarde en el barrio Los Cerrillos, en el oeste de Godoy Cruz.
Una niña de 11 años fue baleada este sábado por la tarde cuando quedó en medio de un tiroteo en el barrio Los Cerrillos, en el oeste de Godoy Cruz. Actualmente la menor se encuentra internada en el Hospital Notti.
Según el informe policial, una llamada alertó la situación cuando se produjeron detonaciones de arma de fuego en el lugar y vieron salir corriendo a un individuo que vestía campera color azul con capucha y bermuda de jeans, el mismo salió por calle Carrizal hacia calle Coronado y luego hacia el norte. Tras este hecho se dio que había una menor lesionada.
Efectivos policiales llegaron al lugar a los pocos minutos para entrevistar a los vecinos. Un vecino fue el que trasladó de forma inmediata a la niña al Hospital Notti para que sea atendida, ya que habría recibido más de un disparo.
Personal de UID y Policía Científica realizaron las labores de rigor aportando que se observan vainas servidas calibre 9mm en el lugar, ampliando a posterior ya que estaría relacionado a un tiroteo ocurrido la semana pasada en calle Renato Della Santa. De momento no hay detenidos.