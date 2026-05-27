Qué dijo el abogado del único detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba

La búsqueda de Agostina Vega mantiene en vilo a Córdoba y en las últimas horas sumó nuevos allanamientos, declaraciones del abogado del único detenido y una movilización de familiares y amigos que reclamaron respuestas por la desaparición de la adolescente de 14 años, vista por última vez el sábado pasado.

Mientras continúa la investigación encabezada por el fiscal Raúl Garzón, el abogado del único detenido en la causa dio a conocer la versión aportada por su defendido sobre el último contacto con la menor.

El principal sospechoso es Claudio Barrelier, un hombre de 33 años, empleado de la Municipalidad de Córdoba y conocido del entorno familiar de Agostina. Según explicó su abogado, Jorge Sánchez del Bianco, Barrelier niega cualquier participación en la desaparición.

“El contacto existió, pero fue breve”, sostuvo el letrado en declaraciones televisivas . De acuerdo con la reconstrucción realizada por la defensa, Agostina se comunicó con Barrelier el sábado por la noche para pedirle ayuda económica para pagar un remís en la zona de barrio Cofico.

El abogado explicó que ambos se conocían desde hacía tiempo por vínculos relacionados con torneos barriales y encuentros futbolísticos. Incluso señaló que la adolescente habría obtenido el teléfono del detenido a través de su propia madre.

“Ella le pidió ayuda porque estaba cerca de su domicilio y porque lo conocía”, indicó Sánchez del Bianco.

El supuesto amigo y el auto rojo

Siempre según la versión del detenido, luego de bajar del taxi Agostina caminó junto a Barrelier unas cuadras en dirección a la vivienda del acusado. Sin embargo, el abogado insistió en que la adolescente nunca ingresó a la casa.

En ese contexto apareció uno de los datos centrales que ahora analiza la fiscalía: la supuesta presencia de un tercer involucrado.

“Ella estaba hablando con otra persona por teléfono. En un momento aparece un vehículo y Agostina le dice que se iba con él”, afirmó el defensor.

Sánchez del Bianco indicó además que Barrelier aportó el nombre de ese supuesto amigo a la Justicia y que las cámaras de seguridad podrían resultar claves para reconstruir el recorrido de la adolescente durante las horas previas a su desaparición. “Si existen registros fílmicos, eso va a tener que reflejarse”, sostuvo.

Los investigadores también trabajan sobre la pista de un Volkswagen Gol rojo que habría sido visto en la zona de Cofico esa noche.

Allanamientos y cinco personas retiradas

En paralelo con las declaraciones del abogado, durante la tarde del miércoles se realizaron 19 allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba.

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Uno de los procedimientos tuvo lugar en la vivienda de Cofico donde reside Barrelier. Allí la Policía retiró primero a tres personas que se encontraban dentro de la casa y posteriormente a otras dos, entre ellas la pareja y la hija del detenido.

Según trascendió, todas habrían sido trasladadas para prestar declaración en el marco de la investigación. Los procedimientos buscan determinar qué ocurrió con Agostina desde el momento en que llegó a la zona del barrio de Cofico hasta su desaparición.

La vivienda quedó bajo fuerte custodia policial y en las últimas horas también se realizaron tareas de rastrillaje y análisis de cámaras de seguridad.

El perfil del detenido

Barrelier no es un desconocido para la familia de Agostina. De acuerdo con distintas versiones, mantenía una relación cercana con la madre de la adolescente, aunque ese vínculo fue descripto de diferentes maneras por el entorno.

El acusado es vecino de Córdoba capital, simpatizante de Instituto y empleado municipal. Sin embargo, además de quedar bajo sospecha en esta causa, también trascendió que cuenta con antecedentes penales.

La abogada del padre de Agostina aseguró que Barrelier registra antecedentes por robo, amenazas y una causa por privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Sobre ese punto, el defensor del acusado confirmó la existencia de un expediente judicial previo, aunque aclaró que “no se trataba de una menor” y sostuvo que su cliente continúa amparado por el principio de inocencia.

El reclamo de la familia

Mientras avanzan las medidas judiciales, familiares, docentes y amigos de Agostina encabezaron una movilización en barrio General Mosconi para exigir avances concretos en la búsqueda.

Durante la marcha, la tía de la adolescente expresó un fuerte reclamo contra las autoridades y cuestionó la falta de información sobre el paradero de la menor.

“Hace cuatro días que no sabemos nada de mi sobrina y nadie nos da respuestas”, manifestó entre lágrimas. La mujer también apuntó contra las fuerzas de seguridad y reclamó mayor compromiso en la investigación. “¿Dónde está la Policía? ¿Dónde están los que tienen que hacer algo?”, expresó durante la protesta.