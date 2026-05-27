Circulaba en una camioneta robada en Maipú y fue detenido gracias a un seguimiento de cámaras

El vehículo tenía pedido de secuestro y fue interceptado por efectivos tras un seguimiento realizado mediante el sistema de videovigilancia del CEO en Maipú.

El hombre fue detectado por cámaras del CEO en Maipú y terminó detenido con el vehículo robado.

Un operativo policial realizado en Maipú permitió recuperar una camionetaç que tenía pedido de secuestro, luego de que fuera detectada por las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) mientras circulaba por las calles del departamento. El conductor del rodado terminó aprehendido.

El procedimiento se desarrolló en la intersección de calles Tropero Sosa y Jujuy, donde efectivos policiales interceptaron una Citroën Berlingo que había sido identificada previamente a través del sistema de videovigilancia.

De acuerdo con información policial, la alerta se activó cuando operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) observaron el rodado circulando por la zona y detectaron que registraba un pedido de secuestro vigente.

A partir del monitoreo en tiempo real, móviles policiales fueron desplazados rápidamente hasta el lugar y lograron detener la marcha del vehículo para verificar la situación.

Tras corroborar los datos del rodado, los efectivos confirmaron que la camioneta era requerida por la Justicia, por lo que el conductor fue aprehendido y quedó a disposición de la Oficina Fiscal Maipú, quien tomara las medidas correspondientes para avanzar con el caso.