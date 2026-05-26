Recuperaron celulares, una bicicleta y elementos robados en operativos simultáneos

Una serie de operativos policiales desplegados por la Policía de Mendoza durante el fin de semana, permitieron recuperar teléfonos celulares , bicicletas y materiales robados en intervenciones realizadas en distintos barrios de Maipú, Las Heras y San Carlos.

De acuerdo con información policial, Uno de los operativos tuvo lugar en inmediaciones del Parque Canota, en Maipú, luego de que un menor denunciara haber sido asaltado por un grupo numeroso de personas que le robó dos teléfonos celulares.

Tras la denuncia, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Maipú ( UEP ) desplegaron un operativo por la zona y lograron identificar a tres menores en las inmediaciones del parque.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron los dos teléfonos denunciados como sustraídos, quedando el caso a disposición de la Justicia.

Otro de los procedimientos ocurrió en Las Heras , donde personal policial fue alertado sobre un hombre que sustraía distintos elementos desde una vivienda ubicada sobre calle Lisandro Moyano.

Al arribar al domicilio, los efectivos lograron sorprender al sospechoso dentro de la propiedad y concretaron su aprehensión. Además, recuperaron estructuras metálicas y caños que habían sido retirados del lugar.

Recuperaron una bicicleta robada en San Carlos

Por otra parte, en San Carlos, personal de Investigaciones logró recuperar una bicicleta robada luego de desarrollar tareas investigativas en distintos puntos del departamento.

A partir de la información obtenida durante la pesquisa, los efectivos localizaron el rodado en la zona de La Cañada y concretaron el secuestro por disposición judicial.