Video: policías se desplazaron a pie por una salvaje agresión a una pareja en Maipú
Debido a la falta de móviles en la Comisaría 29°, policías que fueron alertados por una agresión se desplazaron a pie y detuvieron al sospechoso.
Una particular situación tuvo lugar la mañana de este martes durante un procedimiento por una agresión a una pareja en Maipú. Policías de la Comisaría 29° que fueron alertados sobre la situación, debieron desplazarse a pie porque no contaban con movilidades disponibles en la dependencia. Luego, fueron asistidos por una patrulla y lograron atrapar al sospechoso del ataque.
Fuentes allegadas al operativo señalaron a MDZ que fue minutos antes del mediodía cuando una llamada ingresó a la línea de emergencias 911 para alertar sobre una fuerte discusión entre familiares, sobre calle La Pampa al 400, en el distrito de Gutiérrez.
Ante eso, desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) desplazaron a uniformados de la citada seccional, localizada a poco más de 500 metros del sector donde se estaba produciendo el altercado.
Policías desplazados a pie
Debido a que no habían movilidades disponibles en la dependencia, los funcionarios públicos decidieron dirigirse a pie, mientras otra patrulla se acercaba hasta la zona para prestar apoyo.
Los cuatro efectivos comenzaron a correr, ya que existía la posibilidad de que la situación denunciada pasara a mayores. Tras algunos metros, tres de ellos fueron alcanzados por colegas a bordo de una movilidad, por lo que se subieron en la parte trasera y continuaron el trayecto, secuencia que fue registrada por las cámaras de la empresa de videovigilancia privada NVS Seguridad.
La detención del sospechoso
Finalmente, cuando llegaron a la escena, se encontraron con un sujeto que estaba discutiendo con una pareja. Ante la presencia de los policías, el sospechoso, identificado como Enzo Daniel Azcurra Urrutia, tomó un trozo de hierro y golpeó al hombre y a la mujer, de 31 y 27 años, respectivamente.
Inmediatamente, los efectivos intervinieron y redujeron al agresor haciendo uso de la fuerza, ya se resistió al arresto, y consiguieron aprehenderlo y trasladarlo hasta la Comisaría 29°, donde quedó alojado a disposición de la Oficina Fiscal Maipú.