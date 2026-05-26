Acusó a una cajera de atender mal a su hermana, le tiró un paquete de papas y se agarraron de los pelos

La discusión quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio y escaló luego de que la joven le arrojara un paquete de papas a la empleada.

Una joven increpó a una cajera que había atendido mal a su hermana y terminaron peleándose.

El hecho ocurrió en un supermercado de la ciudad de Neuquén. Una joven se acercó a reclamarle a la cajera porque había tratado mal a su hermana. La situación escaló rápidamente: la mujer le arrojó un paquete de papas a la cabeza y luego se desató una pelea que quedó registrada por las cámaras de seguridad.

Según se escucha en la grabación, la joven llegó al comercio para recriminarle a la empleada su actitud. Todo ocurrió ante la mirada de un joven que se encontraba en el almacén para pagar.

El video de la pelea dentro de un supermercado en Neuquén Pelea Neuquen Supermercado

En ese momento, la chica comenzó a describir a su hermana y le dijo a la cajera: “La atendés mal”. La empleada respondió: “Ni la registro”. A partir de allí, la discusión subió de tono. La joven insistió: “Bueno, atendé bien a la gente. Mejorá la próxima”, y además le advirtió que, si volvía a ocurrir, hablaría con su jefe.

Ante la respuesta de la cajera, que le dijo “hacé lo que quieras”, la mujer, que ya se retiraba del lugar, reaccionó: “¿Qué me dijiste? ¿La con** de tu hermana?”, y le arrojó un paquete de papas en la cabeza.