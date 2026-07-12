Una niña de 5 años quedó internada en terapia intensiva tras sufrir graves quemaduras

La menor estaba dibujando cerca de una pantalla de gas cuando su pelo se prendió fuego. La niña quedó internada en el hospital Notti en terapia intensiva.

Durante la tarde del sábado, una niña de 5 años sufrió graves quemaduras en su cuerpo en un accidente doméstico ocurrido en una vivienda del barrio Sol y Sierra de Godoy Cruz. La menor quedó internada en terapia intensiva en el hospital Humberto Notti.

Según la información policial, el hecho ocurrió cerca de las 19 cuando la menor se encontraba dibujando cerca de una pantalla a gas. Por motivos que se investigan, su cabello se prendió fuego y, a raíz de esto, la menor sufrió quemaduras en diferentes partes de su cuerpo.

La pequeña fue trasladada de urgencias al hospital Humberto Notti, en donde los médicos diagnosticaron quemaduras en el 30% de su cuerpo, aunque sin compromiso en sus vías respiratorias.