En medio del partido de la Selección argentina se registraron disturbios en Mendoza

Corridas, gritos y un fuerte operativo policial se llevó a cabo en la calle Arístides en medio del partido de la Selección argentina.

El partido de la Selección argentina se vio empañado por disturbios en Mendoza.

La fiesta del mundial 2026 con pantallas gigantes en la calle Arístides quedó empañada por disturbios que obligaron a la Policía de Mendoza a desplegar un importante operativo de seguridad en pleno partido de la Selección argentina frente a Suiza.

La policía intervino en disturbios en la Arístides. Marcos García /MDZ Por el momento, se desconocen los motivos de los disturbios, corridas y gritos que empañaron por unos minutos el ambiente festivo que en general inunda a la arteria gastronómica en los días que juega la Selección argentina.

Algunas perosnas que estaban cenando y disfrutando del partido de cuartos de final en los restaurantes aseguraron que se desplegó un importante operativo policial que desarticuló los disrurbios y que luego continuó un ambiente ameno en la zona.