Fuerte choque en Guaymallén: una camioneta terminó volcada y tres personas hospitalizadas

El accidente tuvo lugar en la intersección de las calles Mitre y Santa María de Oro cuando una motocicleta impactó contra una camioneta.

Un choque entre una camioneta y una motocicleta dejó a tres personas hospitalizadas.

Un fuerte choque entre una motocicleta y una camioneta en Guaymallén dejó como saldo a tres heridos, los cuales debieron ser hospitalizados. El siniestro vial, cuyas causas son materia de investigación, tuvo lugar pasado el mediodía de este sábado.

De acuerdo con el reporte policial, el accidente se produjo a las 13:50 en la intersección de las calles Mitre y Santa María de Oro, donde una camioneta Citroën Berlingo terminó volcada tras ser impactada por una motocicleta Honda Twister 250 en la que viajaban dos jóvenes de 23 años. El rodado mayor era conducido pro una mujer de 60 años.

Según la reconstrucción del hecho, el rodado mayor circulaba por calle Santa María de Oro en sentido oeste-este cuando, al llegar al cruce con Mitre, el vehículo fue impactado por la motocicleta. Como consecuencia de la colisión, la Berlingo quedó volcada sobre el lateral norte de la calzada.

Personal policial trabajó en el lugar para realizar las pericias que permitan establecer la mecánica del accidente.

Cuál es el estado de los heridos El conductor de la motocicleta fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que le diagnosticó politraumatismos graves, por lo que fue trasladado al Hospital Italiano. Su acompañante, también de 23 años, sufrió politraumatismos graves y fue derivado a la Clínica Santa María.