Se supo quiénes eran las personas que murieron en el choque contra un micro que llevaba a un equipo infantil

Se trata de un hombre y una joven, ambos mayores de edad. El trágico impacto ocurrió sobre la ruta provincial 4. En el micro viajaban 16 nenas de una escuelita de fútbol femenino, que sufrieron heridas pero ninguna de gravedad.

La Justicia y las autoridades de Córdoba identificaron a las dos personas que murieron en el trágico choque entre un automóvil y un micro que transportaba a una delegación infantil de fútbol femenino sobre la ruta provincial 4, a la altura del kilómetro 136, entre las localidades de La Carlota y Huanchilla.

Las víctimas fatales fueron Aldo Sánchez, de 41 años, y Agostina Olmo, de 20, ambos oriundos de Río Cuarto. Los dos viajaban a bordo de un Fiat Siena y fallecieron en el lugar como consecuencia de la violencia del impacto.

En el mismo vehículo también se trasladaba una joven de 19 años, quien sobrevivió al siniestro, pero sufrió un traumatismo de cráneo grave. Fue derivada de urgencia a un hospital de Río Cuarto, donde permanece internada con pronóstico reservado.

Cómo están las nenas que viajaban en el micro El otro vehículo involucrado fue un Renault Master que trasladaba a una delegación de la escuelita de fútbol femenino El Potrero, integrada por cinco adultos y 16 niñas de entre 9 y 12 años, provenientes de las localidades de Laboulaye y Serrano. El grupo regresaba de disputar un partido en Río Cuarto cuando ocurrió el accidente.

Como consecuencia del choque, todas las menores sufrieron golpes, cortes y heridas provocadas por la rotura de los vidrios del vehículo. No obstante, desde el Ministerio de Salud de Córdoba informaron que ninguna presenta lesiones de gravedad ni riesgo de vida.