Accidente en Potrerillos: un motociclista perdió el control, cayó y sufrió una grave lesión en una pierna

El accidente ocurrió cuando el conductor perdió el control de la motocicleta en la que viajaba junto a una acompañante. El hombre quedó herido de gravedad.

El accidente ocurrió en Potrerillos luego de que el conductor del rodado perdiera el control y cayera a la carpeta asfáltica.(foto ilustrativa).

Un motociclista de 51 años sufrió una grave lesión en una de sus piernas luego de protagonizar un accidente durante la tarde de este domingo en Potrerillos, mientras circulaba junto a una acompañante. Tras el accidente, el conductor debió ser trasladado de urgencia por una herida en una pierna.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 17, cuando el Centro de Salud de Potrerillos informó a la Policía sobre el ingreso de un hombre con importantes heridas tras un siniestro vial ocurrido sobre calle Cerro Cocodrilo.

Cayó de la moto y resultó herido Las primeras averiguaciones indican que el conductor perdió el control de la motocicleta BMW en la que circulaba junto a una acompañante, lo que provocó la caída de ambos sobre la calzada.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió una herida cortante en la pierna derecha con compromiso de la arteria femoral, por lo que fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) a la Clínica Santa Isabel de Hungría.