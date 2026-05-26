Clínica clandestina: al menos 30 escuelas denunciaron convenios millonarios en medio de la polémica

Al menos 30 esceulas del partido de La Matanza denunciaron haber sido víctimas de una estafa tras firmar convenios millonarios para la atención de emergencias médicas con una organización que operaba bajo el nombre de la clínica “Argentina Salud” en la localidad de González Catán .

Mientras continúa la polémica por esta clínica "trucha", algunos de estos establecimientos educativos denunciantes sostienen que llegaron a abonar la cobertura completa para el año 2026, con contratos que estipulaban pagos de hasta 1,3 millones de pesos por solo 50 llamadas de emergencia.

Además, indicaron que en varias ocasiones alumnos fueron atendidos por médicos de esta, que llegaron en las ambulancias propias de la red aprocifa de profesionales de la salud.

Un operativo masivo de la Policía Federal en el partido de La Matanza culminó con la clausura de diez establecimientos sanitarios y 29 detenciones. La investigación reveló que la red no era solo un sistema de salud clandestino, sino una pantalla para el lavado de activos provenientes de la piratería del asfalto.

El fiscal Fernando Garate confirmó que los establecimientos operaban en la más absoluta informalidad. Aunque algunos profesionales tenían visados individuales, la empresa "Argentina Salud" no existía legalmente , lo que dejaba a cientos de pacientes sin ningún respaldo institucional.

La hipótesis central de la justicia es que la red médica era un vehículo para el blanqueo de dinero. Los líderes de la organización, Alberto Rubén Santarceri y Gabriel Musse, cuentan con antecedentes penales por homicidios y robos de mercadería en tránsito. El dinero de esos asaltos habría financiado una estructura completa que incluía:

La confesión que desmoronó la estructura

La causa, bajo la supervisión del juez Rubén Ochipinti, dio un giro decisivo tras la declaración de Dunia Mercedes Suazo Pulido. La mujer, de nacionalidad cubana, admitió no poseer revalidación para ejercer en Argentina.

Su confesión fue contundente: "Atendía pacientes utilizando el sello de una médica real, Sofía Luna, entregado directamente por Santarceri". Esta declaración vincula directamente al empresario con la falsificación y el ejercicio ilegal de la medicina dentro de su propia organización.