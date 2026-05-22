Clausuraron diez clínicas vinculadas a "Argentina Salud", la red de médicos truchos de González Catán

Se trata de cinco establecimientos en Virrey del Pino, tres en González Catán y dos en San Justo. La Justicia determinó que Argentina Salud no existía legalmente.

Un operativo masivo de la Policía Federal en el partido de La Matanza culminó con la clausura de diez establecimientos sanitarios y 29 detenciones. La investigación reveló que la red, denominada "Argentina Salud", no era solo un sistema de salud clandestino, sino una pantalla para el lavado de activos provenientes de la piratería del asfalto.

Radiografía de una estafa institucional El fiscal Fernando Garate confirmó que los establecimientos operaban en la más absoluta informalidad. Aunque algunos profesionales tenían visados individuales, la empresa "Argentina Salud" no existía legalmente, lo que dejaba a cientos de pacientes sin ningún respaldo institucional.

Las diez clínicas de "Argentina Salud" que fueron clausuradas Virrey del Pino: 5 establecimientos.

5 establecimientos. González Catán: 3 establecimientos.

3 establecimientos. San Justo: 2 establecimientos. De la piratería del asfalto a la medicina apócrifa La hipótesis central de la justicia es que la red médica era un vehículo para el blanqueo de dinero. Los líderes de la organización, Alberto Rubén Santarceri y Gabriel Musse, cuentan con antecedentes penales por homicidios y robos de mercadería en tránsito. El dinero de esos asaltos habría financiado una estructura completa que incluía:

Una prepaga falsa.

Consultorios sin habilitación corporativa.

Farmacias irregulares.

Una flota de ambulancias apócrifas. La confesión que desmoronó la estructura La causa, bajo la supervisión del juez Rubén Ochipinti, dio un giro decisivo tras la declaración de Dunia Mercedes Suazo Pulido. La mujer, de nacionalidad cubana, admitió no poseer reválida para ejercer en Argentina.