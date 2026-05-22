Sellos médicos, allanamientos y detenidos: el escándalo detrás de la clínica clandestina de González Catán

La situación de Alberto Santarceri , dueño de la falsa clínica que funcionaba en la localidad bonaerense de González Catán , se complicó luego de que se hallaran sellos médicos en una valija dentro del auto de su padre, según confirmaron los investigadores tras los allanamientos .

Alrededor de 50 sellos -presumiblemente apócrifos- estaban dentro del vehículo, una prueba que reforzaría la sospecha de que en ese establecimiento trabajaban profesionales sin la habilitación correspondiente.

Alberto Santarceri , titular de al clínica “Argentina Salud”, ya fue detenido junto a otros cinco sospechosos, luego de una serie de allanamientos realizados en la zona de La Matanza y el sur del Conurbano. Además, fueron arrestadas otras 23 personas, aunque tendrían una participación secundaria.

Los sellos encontrados en el auto del padre del dueño de la clínica.

En la causa, iniciada luego de la denuncia de una médica a quien le habían robado los datos, investiga la actividad de la clínica, con toda su estructura bajo sospecha.

Romina Neira detectó la utilización indebida de sus datos profesionales, a partir de esa presentación, y los investigadores lograron establecer que más de 50 profesionales habrían sido afectados por maniobras similares.

En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, la médica señaló que “todo esto data de diciembre del año pasado, cuando una colega me llama y me cuenta que al parecer alguien estaba usando mi matricula y mi sello”.

Video: la pelea entre los familiares de víctimas y empleados de la clínica trucha

clinica golpes

Asimismo, la denunciante explicó que la colega suele ayudar a su hermana fiscal en causas en las que haya temas médicos y que en esa oportunidad necesitaba detalles de algo en particular sobre un caso de violencia de género: “Ahí ella ve que aparecen certificados con mi nombre, pero con una especialidad distinta, que era médica clínica”, comentó.

La causa está a cargo de la Unidad Fiscal Descentralizada número 1 de Gregorio de Laferrere, encabezada por el fiscal Fernando Garate, con la intervención de la secretaría de Francisco Veiga.