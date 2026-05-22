Investigan una posible conexión entre las clínicas truchas de González Catán con piratas del asfalto

En el marco de una investigación que desató la clínica " Argentina Salud ", que operaba con médicos sin licencia en González Catán, el municipio de La Matanza procedió a la inhabilitación de otros diez consultorios médicos que operaban de manera similar dentro del partido. Estos establecimientos estarían directamente vinculados.

Con estas detenciones, la Justicia avanzó en la investigación sobre una posible conexión entre esta red de clínicas "truchas" y una organización dedicada al robo de mercadería en tránsito, conocidos como "piratas del asfalto" . Los operativos de clausura se extendieron por diversas zonas, incluyendo Laferrere y González Catán, buscando desarticular esta estructura que ponía en riesgo la salud pública bajo una fachada de legalidad.

La gravedad de la situación quedó expuesta tras la confesión de la presunta profesional de la salud, Dunia Suazo Pulido, quien admitió que atendía pacientes utilizando de forma fraudulenta el sello de una médica real, identificada como Sofía Luna. Según su declaración, dicho sello le fue entregado por un hombre llamado Alberto Santarceri con el objetivo de permitirle ejercer la medicina sin contar con los títulos ni la matrícula habilitante.

La situación de Santarceri, se complicó luego de que se hallaran sellos médicos en una valija dentro del auto de su padre, según confirmaron los investigadores tras los allanamientos .

Alrededor de 50 sellos -presumiblemente apócrifos- estaban dentro del vehículo, una prueba que reforzaría la sospecha de que en ese establecimiento trabajaban profesionales sin la habilitación correspondiente.

Alberto Santarceri, titular de al clínica “Argentina Salud”, ya fue detenido junto a otros cinco sospechosos, luego de una serie de allanamientos realizados en la zona de La Matanza y el sur del Conurbano. Además, fueron arrestadas otras 23 personas, aunque tendrían una participación secundaria.

La denuncia que inició todo

La médica estética Romina Neira aseguró que, al revisar la documentación, comprobó rápidamente que no se trataba de firmas auténticas y que incluso la especialidad médica mencionada no coincidía con la suya. “Ni siquiera es mi especialidad, con lo cual todo el sello era trucho”, afirmó.

Tras detectar la maniobra, decidió avanzar legalmente. Junto a sus abogados envió una carta documento a la clínica “Argentina Salud” y realizó una denuncia formal advirtiendo que estaban utilizando su matrícula y su identidad profesional para ejercer ilegalmente la medicina.

De acuerdo con su relato, quien le respondió fue Santarceri, el presunto dueño de la clínica, que le aseguró que no existía ninguna persona trabajando allí con su nombre, aunque le prometió iniciar una investigación interna.

Durante meses no volvió a recibir novedades sobre el tema. Sin embargo, cuando la Justicia avanzó con allanamientos y detenciones en el establecimiento de González Catán, descubrió que no era un episodio aislado, sino parte de una estructura mucho más grande. “Pensé que era un caso aislado y que yo era la única damnificada. Nunca imaginé que era toda una red”, sentenció.