Detuvieron a un menor acusado de balear a la niña en Godoy Cruz

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza anunció la detención de una persona acusada de ser la responsable del tiroteo que dejó una niña baleada el sábado 21 de marzo en Godoy Cruz.

El detenido es un menor de edad imputable y está sospechado de ser el autor de los disparos contra la niña de 11 años en la puerta de su casa.

"La persona que se venía a buscar está detenida, es un menor imputable. El detenido está sospechado como el autor material de los disparos a la niña", confirmó esta mañana la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus .

Según precisaron, el menor detenido tiene 17 años y por lo tanto sería imputable del delito que se lo acusa.

La funcionaria señaló que la detención se produjo luego de una serie de allanamientos en conjunto con el Minsiterio Público Fiscal Nacional y el Provicial.

Advirtió que la investigación "tiene que ver con el caso de la niña baleada en Godoy Cruz. Es un caso muy sensible y de mucha preocupación para nosotros. Relaciona a una persona privada de la libertad como el posible autor intelectual y personas extramuros como autores materiales y tiene relación con el comercio ilegal de estupefacientes. Hay drogas y armas secuestradas".

Rus detalló también que "se han encontrado un par de armas pero hay que analizar si tienen que ver con el disparo que se ejecutó en su momento. Y en allanamientos en el Este se ha incautado droga que tiene que ver con la comercialización de estupefacientes liderada intra y extra muros en el Sistema Penitenciario".

En cuanto al supuesto autor intelectual del hecho, la ministra advirtió que se trata de un hombre detenido en el penal de Almafuerte. "La persona señalada como el autor intelectual está condenada y cumpliendo una pena en Almafuerte y está siendo investigado por la Justicia Federal en relación a la comercialización de estupefacientes, una causa muy grande en la que se viene trabajando desde el año pasado", indicó.