Paso a Chile cerrado: llegó la nieve y así se ve el camino en alta montaña
El Paso Internacional Cristo Redentor cerró este viernes a las 11 por mal tiempo en alta montaña. Las postales de la llegada de la nieve.
El paso a Chile quedó inhabilitado este viernes desde las 11 horas por mal tiempo en alta montaña. La medida obedece a un frente de inestabilidad (nevadas), que condiciona una transitabilidad segura. La nieve ya llegó a Mendoza y estas son las principales postales.
Actualmente la ruta 7 se encuentra transitable solamente hasta Puente del Inca, con precaución. Solo para turismo interno.