Quién es el empresario chileno detenido en Brasil por insultos racistas y homofóbicos en pleno vuelo

Un empresario chileno fue detenido en Brasil el domingo 10 de mayo por proferir insultos racistas y homofóbicos a distintas personas a bordo de un vuelo de la aerolínea Latam que cubría la ruta entre São Paulo y Frankfurt. Su arresto se concretó este viernes en el aeropuerto de Guarulhos al hacer escala en Brasil en su vuelo de regreso.

La persona fue luego identificada como Germán Naranjo Maldini, un alto ejecutivo chileno que regresaba de una reunión relacionada con la Feria Interzoo 2026, la cual tuvo lugar en Alemania.

Germán Naranjo Maldini desarrolló gran parte de su carrera profesional en la industria pesquera y exportadora chilena, donde ocupó cargos comerciales y ejecutivos en empresas vinculadas a alimentos, productos del mar y comercio internacional.

Al momento del estallido del escándalo, Naranjo Maldini se desempeñaba como gerente comercial de Landes, una compañía chilena de alimentos y biotecnología marina, en la cual llevaba más de diez años de trayectoria.

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No obstante, luego de los acontecimientos que involucran al ejecutivo con actos de racismo y homofobia, la empresa emitió un comunicado que establecía firmemente su condena a cualquier acto semejante y que se encontraban evaluando las medidas a adoptar.

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A su vez, siguiendo su perfil laboral en la red social Linkedin, antes de su cargo en Landes Seafood, entre 2013 y 2014, trabajó como gerente comercial de EDELPA S.A., empresa chilena especializada en envases flexibles y soluciones de packaging para la industria alimenticia y de consumo masivo.

Previamente, Naranjo ocupó el puesto de gerente comercial en David Del Curto S.A., firma exportadora orientada al negocio frutícola y agroindustrial, con operaciones internacionales en mercados de América, Europa y Asia.

También integró Blumar, una de las principales compañías pesqueras y salmoneras de Chile, donde se desempeñó entre 2006 y 2011 como gerente comercial de Pesquera Itata, vinculada a la captura y procesamiento de recursos marinos para exportación.

Su trayectoria además incluye pasos por COLUN, la reconocida cooperativa láctea chilena, donde trabajó como gerente de exportaciones entre 2004 y 2006, enfocado en la comercialización internacional de productos lácteos. Anteriormente había sido subgerente comercial de Invermar, empresa ligada a la industria salmonera y acuícola chilena, cargo que ocupó entre 1999 y 2004.

Los casos más recientes de racismo en Brasil

Este nuevo caso de racismo protagonizado por un chileno ocurre meses después de otros tres conocidos en este 2026, el más reciente en abril que involucró a un turista argentino que ofendió a una mujer en un supermercado en Copacabana.

Los otros dos fueron en enero pasado, se trató de un par de tenistas de nacionalidades colombiana y venezolana que hicieron gestos racistas al perder en un torneo y el caso de la abogada argentina Agostina Páez, quien fue captada en video imitando a un mono contra empleados de un bar en Ipanema.

Los gestos racistas de la turista argentina en Brasil Los gestos racistas de la turista argentina en Brasil

Este último generó una fuerte repercusión diplomática y mediática en ambos países, la letrada permaneció cerca de tres meses en Brasil bajo medidas cautelares antes de ser autorizada a regresar a Argentina tras el pago de una fianza de unos 19.000 dólares, aunque todavía debe responder judicialmente por aquel proceso.