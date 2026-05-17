Giorgia Meloni visitó a las víctimas del ataque en Módena y abrazó al "héroe" que frenó al agresor

Tras el brutal ataque en el centro de la ciudad italiana de Módena en el que un hombre embistió a más de 12 peatones y apuñaló a una persona, la primera ministra Giorgia Meloni y el presidente Sergio Mattarella visitaron a las víctimas internadas en el hospital de Baggiovara este domingo.

Tras la visita, Meloni también mantuvo un encuentro con dos de las personas que lograron reducir al atacante, entre ellos Luca Signorelli, señalado por el Gobierno italiano como “un héroe” por haber frenado al agresor en plena calle pese a resultar herido.

La primera ministra italiana publicó en sus redes sociales una foto abrazando a Signorelli y le dedicó un mensaje cargado de emoción.

“Lo que hace heróica a una persona normal es el instante en que el corazón elige hacer el bien, incluso cuando eso implica un riesgo”, escribió Meloni en X. Y agregó: “Los héroes no son personas extraordinarias: son hombres y mujeres comunes que, en un momento decisivo, ponen lo que es justo por delante de sí mismos”.

Signorelli relató ante la prensa cómo logró neutralizar al agresor luego del ataque. Todavía con heridas visibles en la cabeza, contó que primero intentó asistir a una mujer que había sufrido graves lesiones y luego salió corriendo detrás del atacante junto a otras personas.

“Reapareció con un cuchillo en la mano. Me apuñaló en el pecho y en la cabeza, empezó un forcejeo y logré bloquearle la muñeca. Después pude neutralizarlo”, relató.

Cómo fue el brutal ataque en el centro de Módena

El ataque ocurrió este sábado sobre Via Emilia, una de las principales arterias del centro de Módena. Según informaron las autoridades, un conductor de 31 años embistió a gran velocidad a varios peatones y dejó al menos 15 heridos, cuatro de ellos en estado grave.

Ataque Modena Atropella Doce Personas X: @maibortpetit

Luego del atropello, el hombre descendió del vehículo y apuñaló a un transeúnte que intentó impedir su fuga antes de ser reducido por civiles y detenido por la policía.

El atacante fue identificado como Salim El Koudri, ciudadano italiano de ascendencia marroquí y licenciado en Economía. De acuerdo con la investigación, estaba bajo tratamiento psiquiátrico y dio negativo en los controles de alcohol y drogas.

Por el momento, las autoridades italianas descartaron indicios de radicalización o vínculos con organizaciones yihadistas. La principal hipótesis apunta a un episodio relacionado con problemas de salud mental.