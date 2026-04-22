Giorgia Meloni dio su opinión sobre el mundo del vino y su situación

En la feria en Verona, Giorgia Meloni reafirmó el respaldo de su Gobierno al sector vitivinícola frente a los desafíos logísticos y energéticos mundiales.

Giorgia Meloni presente en la feria del vino más importante de Italia.

La Premier italiana, Giorgia Meloni, visitó ayer la 58ª edición de Vinitaly, donde destacó que la industria del vino representa una de las expresiones más potentes de la identidad económica del país, con una facturación anual que alcanza los 14.000 millones de euros.

Alivio fiscal y control de costos Durante su discurso en el predio de Veronafiere, Meloni detalló las acciones concretas para sostener a los productores en un escenario de costos crecientes:

Stefani-Mazzi-Meloni-Bricolo-Lollobrigida Georgia Meloni y su gobierno mostraron el apoyo a la industria vitivinícola. Se implementó un crédito de impuesto para compensar los aumentos en el precio del gasolio agrícola.

El Gobierno estableció la prohibición de incrementar el costo de dicho combustible para el sector.

Se mantiene el descuento de 25 centavos en las tasas sobre el gasoil para aliviar la carga operativa. El factor geopolítico: El Estrecho de Ormuz La mandataria puso el foco en la inestabilidad internacional, señalando que la paz y la estabilidad son claves para la cadena de valor del vino. "Reabrir el Estrecho de Ormuz es fundamental, no solo por los combustibles, sino por la llegada de fertilizantes", explicó Meloni.