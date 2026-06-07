Presentaron "Tonada grande", el libro que recupera la obra de Armando Tejada Gómez

La obra de Armando Tejada Gómez sumó una nueva herramienta para su difusión y preservación. El jueves 4 de junio fue presentado en la Sala Elina Alba el libro " Tonada grande " . Obra de Armando Tejada Gómez, una publicación desarrollada por el Instituto Nacional de la Música (INAMU) junto a la Subsecretaría de Cultura de Mendoza.

El acto reunió a referentes de la cultura, familiares, investigadores y representantes institucionales en una jornada que tuvo como eje la puesta en valor de una de las figuras más importantes de la literatura y la canción popular argentina.

Durante el encuentro, el presidente del INAMU, Bernabé Buco Cantlon, explicó que la publicación forma parte de una política destinada a preservar y difundir el patrimonio musical argentino desde una mirada federal. En ese sentido, remarcó la importancia de dedicar una obra de estas características a un creador cuya producción artística estuvo profundamente vinculada con la identidad cultural mendocina.

Una presentación cargada de emoción

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la participación de Paula Tejada Gómez, hija del poeta, quien agradeció el trabajo conjunto que hizo posible el proyecto editorial y destacó el acompañamiento de instituciones, organizaciones culturales y referentes de los derechos humanos que durante años contribuyeron a mantener viva la memoria de su padre.

Además, valoró el aporte del INAMU en la recuperación y difusión del patrimonio artístico argentino, al tiempo que resaltó la importancia de comprender las circunstancias históricas, sociales y territoriales que dieron origen a la obra de los grandes creadores populares.

La editora del libro, Neli Saporiti, también se refirió al proceso de elaboración de la publicación y señaló que el proyecto fue concebido como una herramienta destinada a fortalecer el conocimiento de una figura clave de la cultura argentina y latinoamericana. Según explicó, el trabajo incluyó una extensa tarea de recopilación, selección y organización de materiales realizada en conjunto con la familia de Tejada Gómez y distintos colaboradores.

Por su parte, el subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, destacó la importancia de generar espacios que permitan acercar la obra de referentes culturales a las nuevas generaciones. En ese marco, afirmó que el legado de Armando Tejada Gómez mantiene plena vigencia y continúa interpelando a la sociedad a través de textos y canciones que conservan una notable actualidad.

Libro Tejada Gómez 1 (1) Bernabé Buco Cantlon y Diego Gareca.

Un material para estudiar, interpretar y difundir

"Tonada grande" fue concebido como una herramienta de consulta y formación destinada a docentes, músicos, estudiantes, investigadores e instituciones educativas. La publicación reúne 28 partituras y un cancionero con 19 obras emblemáticas del autor mendocino. Entre ellas se encuentran Canción con todos, considerada uno de los himnos de la integración latinoamericana; Canción de las simples cosas; Canción para un niño en la calle; La de los humildes; Tropero padre; Fuego en Anymaná y Los hombres del río, entre otras composiciones que forman parte del cancionero popular argentino.

El volumen incorpora además una biografía elaborada por el periodista y escritor Gabriel Plaza, junto con testimonios, ensayos y aportes de reconocidos artistas, investigadores y referentes de la cultura nacional que analizan distintas dimensiones de la vida y la obra de Tejada Gómez.

Entre los colaboradores figuran nombres como Víctor Heredia, Teresa Parodi, Chacho Echenique, Suna Rocha, Silvia Majul, Damián Sánchez y Araceli Matus, entre otros.

Además de la edición impresa, el proyecto contempla una versión digital ampliada que incluirá más canciones y material complementario, permitiendo que el contenido pueda ser consultado y descargado por lectores de todo el país.