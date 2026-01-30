Estafa en Brasil: compraron una habitación de hotel con vista al mar y les dieron una con vista a la favela

Una pareja gastó miles de reales para cumplir su sueño: el de tener una habitación en un hotel de lujo con una privilegiada vista al mar. Sin embargo, al adquirir la unidad se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Al acercarse al ventanal no encontraron la vista prometida a las paradisíacas playas de Río de Janeiro , Brasil ; en su lugar, había una favela .

La historia tomó repercusión en las últimas horas, cuando la pareja, que aseguró haber comprado la habitación siguiendo las condiciones promocionadas en el sitio web del lujoso Hotel Nacional de Río de Janeiro , notó que fue engañada durante la negociación.

Al adquirir y llegar a la habitación del hotel , la pareja constató que la habitación ofrecía una vista a la favela de Rocinha en lugar del paisaje marítimo prometido por el alojamiento. En consecuencia, el matrimonio inició acciones legales contra la administración del Hotel Nacional de Río de Janeiro.

La habitación, ubicada en el icónico hotel del barrio São Conrado, en la zona sur de la ciudad, fue adquirida por un total de 50.658,29 reales.

El ventanal de la habitación daba directamente a la favela Rocinha de Río de Janeiro.

Los compradores aseguraron que la oferta incluía imágenes que mostraban una vista al mar y promesas de ingresos inmediatos por la explotación del inmueble. Sin embargo, al conocer la unidad, comprobaron que el ventanal daba hacia una de las mayores favelas de Brasil, lo que, a su criterio, constituye una diferencia sustancial respecto de lo pactado.

Frente a esta situación, la pareja presentó una demanda que incluye el pedido de rescisión del contrato, la devolución de 5.000 reales abonados como comisión y una indemnización de 20.000 reales por daños morales, a dividir en partes iguales.

Hotel Nacional de Río de Janeiro, Brasil, vista al mar La privilegiada vista al mar del Hotel Nacional de Río de Janeiro. Gentileza Sitio Oficial del Hotel Nacional de Río de Janeiro

Los denunciantes también señalaron que, durante las conversaciones previas, se les aseguró que comenzarían a percibir ingresos desde la Navidad siguiente a la compra. No obstante, posteriormente se les informó que la explotación económica de la unidad solo podría iniciar en 2064.

De acuerdo con el medio local O Globo, este cambio en los plazos fue uno de los principales motivos que impulsaron la denuncia por presunta publicidad engañosa. La diferencia entre la información presentada en la propuesta comercial y las condiciones contractuales firmadas fue considerada determinante por los compradores para solicitar la nulidad del acuerdo.

La respuesta de la administración del hotel tras la denuncia

Ante la demanda, la administración del Hotel Nacional manifestó su disposición para contactar a los clientes y resolver el conflicto. Asimismo, los responsables aseguraron que todos sus procedimientos están respaldados por el marco legal brasileño, incluyendo el Código Civil, la Ley del Distrato y la normativa específica sobre multipropiedad hotelera.

Hotel Nacional de Río de Janeiro, Brasil, vista al mar La pareja gastó miles de reales para adquirir una habitación en el Hotel Nacional de Río de Janeiro. Gentileza Sitio Oficial del Hotel Nacional de Río de Janeiro

Según el hotel, la ubicación y características de cada unidad están descritas con claridad en el contrato y en la convención condominial. Como si fuera poco, sostuvieron que cualquier cambio o modificación debe estar respaldado por acuerdo entre las partes.

La administración indicó que el emprendimiento funciona bajo el régimen de multipropiedad establecido por la Ley nº 13.777/2018, que regula los derechos de uso, los períodos de ocupación, la administración compartida y las condiciones de aprovechamiento económico.