La playa secreta de Brasil que sorprende con piscinas naturales de agua tibia

Piscinas naturales, aguas tibias y casi sin turistas: así es Praia do Patacho, una de las playas más tranquilas del nordeste brasileño.

Para muchos destinos turísticos, marzo marca el final del verano. Sin embargo, en Brasil sigue siendo uno de los meses más calurosos y soleados del año, ideal para disfrutar de sus playas y aguas cálidas. Además, el flujo de turistas suele disminuir levemente después de la temporada alta, lo que se refleja en precios más accesibles y una experiencia más tranquila.

Entre los destinos que destacan se encuentra Praia do Patacho, ubicada en el municipio de Porto de Pedras, en el nordeste brasileño. Esta playa es conocida por su belleza casi virgen, con aguas claras y calmas. Durante la marea baja se forman piscinas naturales de agua tibia y cristalina, lo que la convierte en un lugar ideal para relajarse y disfrutar del paisaje.

Praia do Patacho La playa de Brasil ideal para visitar en marzo. Archivo A diferencia de otros destinos más desarrollados, en Praia do Patacho no predominan los grandes hoteles ni el turismo masivo. Este perfil más tranquilo permite que el entorno conserve su silencio y su carácter natural, algo muy valorado por quienes buscan escapar del ruido de las playas más concurridas.

¿Qué hacer en esa playa? En los alrededores también hay diversas actividades para los visitantes. Una de las más populares es el recorrido por el Santuario do Peixe-Boi, donde es posible observar manatíes en su hábitat natural a través de pequeños paseos en balsa por el río Tatuamunha. Otra alternativa es realizar excursiones de snorkel mar adentro para descubrir corales y peces tropicales.