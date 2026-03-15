La playa de Brasil con forma de corazón y piscinas naturales que enamora a los turistas

Un destino perfecto para visitar en marzo porque sus precios bajan considerablemente y hay menos turistas.

Viajar a Brasil en marzo es una de las mejores opciones para quienes buscan disfrutar de sus playas con menos turistas. Durante este mes, las temperaturas suelen oscilar entre los 28°C y 30°C, y la menor demanda hace que bajen los precios de alojamientos, servicios y gastronomía. Si todavía no sabés qué destino elegir, una excelente alternativa es Pipa, famosa por su espectacular Praia do Amor.

El nombre de esta playa se debe a la forma de corazón que crean los acantilados alrededor del mar. Además, las formaciones rocosas generan piscinas naturales que aparecen cuando baja la marea, ideales para nadar o hacer snorkel. La playa también cuenta con paradores y servicios que permiten pasar el día con comodidad.

praia do amor La playa de Brasil que se transforma durante marzo. Shutterstock Para quienes disfrutan del surf o del snorkel, Praia do Amor es uno de los mejores lugares de Brasil. Sus olas suelen ser grandes y fuertes, por lo que se recomienda tomar precauciones si hay niños cerca. Aun así, es un destino tranquilo y seguro que muchas familias eligen para pasar sus vacaciones.

Otro de los atractivos de esta playa es su fácil acceso. Se puede llegar en vehículo, pero también caminando desde la Playa del Centro de Pipa. Si la marea está baja, basta con caminar unos 500 metros hacia la derecha para encontrar este paisaje de acantilados y arena dorada. Otra opción es ingresar por Avenida dos Golfinhos y continuar por Rua Praia do Amor.