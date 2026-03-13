La playa de Brasil que parece el Caribe y sorprende con piscinas naturales de agua transparente

En el nordeste brasileño hay una playa que suele aparecer en las listas de los destinos más atractivos del país. Se trata de Porto de Galinhas , un balneario ubicado en el municipio de Ipojuca, dentro del estado de Pernambuco, a aproximadamente 60 kilómetros de la ciudad de Recife.

Sus aguas claras y la presencia de arrecifes hacen que muchos lo identifiquen con un apodo que se repite entre turistas y guías de viaje: el Caribe brasileño. La comparación no surge por casualidad. El mar se mantiene cálido durante todo el año, con temperaturas cercanas a los 27 grados, y la transparencia del agua permite ver con claridad el fondo marino. A lo largo de la costa aparecen balsas de madera pintadas con colores vivos, una imagen que se volvió característica del lugar y que acompaña a quienes recorren las piscinas naturales formadas entre los corales.

Aunque hoy es uno de los destinos más visitados del nordeste de Brasil , Porto de Galinhas comenzó como una pequeña comunidad pesquera. Con el crecimiento del turismo, el pueblo se adaptó para recibir visitantes sin perder su esencia costera, combinando hoteles, restaurantes y excursiones con la vida tranquila típica de las localidades frente al mar.

El gran atractivo de esta playa se encuentra en las formaciones naturales que aparecen cuando la marea desciende. Los arrecifes de coral funcionan como una barrera que retiene el agua y genera pequeñas lagunas poco profundas de extraordinaria transparencia.

Durante ese momento del día, los visitantes suelen subir a las tradicionales balsas para acercarse a estos sectores del mar. El paseo es corto, pero permite acceder a un paisaje singular donde nadan peces tropicales de colores que se desplazan entre las formaciones coralinas. También es posible observar erizos de mar y otras especies marinas que habitan en ese ecosistema.

La experiencia de entrar al agua en estas piscinas naturales es una de las actividades más buscadas por quienes llegan al lugar. La tranquilidad del mar, sumada a la claridad del agua, crea un ambiente ideal para nadar con calma y disfrutar del paisaje.

Playas cercanas que completan la experiencia

El entorno de Porto de Galinhas ofrece además otros puntos costeros que merecen una visita. Uno de los más conocidos es Muro Alto, una extensa playa protegida por un arrecife que forma una especie de laguna gigante. Al no haber oleaje fuerte, el lugar es perfecto para actividades acuáticas tranquilas como kayak o paddle surf.

Otro sitio destacado es el Pontal de Maracaípe, donde el río se encuentra con el océano en medio de manglares. Este sector es famoso por sus atardeceres y por los paseos en pequeñas balsas que permiten observar caballitos de mar en su ambiente natural.

Muy cerca también se encuentra la playa de Maracaípe, elegida por quienes disfrutan del surf. Allí el mar presenta olas más intensas y un paisaje dominado por cocoteros. Muchos viajeros recorren todas estas playas en excursiones en buggy, una forma popular de explorar la costa.

Un pueblo con vida nocturna y cultura local

El centro de Porto de Galinhas también forma parte de la experiencia del viaje. Sus calles concentran restaurantes, bares y comercios donde se venden artesanías típicas de la región. Entre los rincones más fotografiados aparece la conocida calle de los paraguas, un paseo decorado con coloridos adornos suspendidos sobre la vía.

Las figuras de gallinas distribuidas por el pueblo recuerdan el origen del nombre del lugar, vinculado a historias del período colonial. Con el tiempo, ese símbolo terminó convirtiéndose en una marca distintiva del destino.

En cuanto al clima, el período comprendido entre septiembre y marzo suele ofrecer las mejores condiciones para disfrutar de la playa. Durante esos meses predomina el tiempo seco y el mar se muestra especialmente claro. Entre octubre y febrero se concentra la mayor afluencia de visitantes, cuando el sol intenso y el paisaje tropical convierten a Porto de Galinhas en uno de los escenarios más atractivos del nordeste brasileño.