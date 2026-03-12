Ni Pipa ni Maceió: la playa escondida del nordeste brasileño con dunas y mar turquesa

Brasil posee una de las costas más extensas del planeta y cada tramo parece ofrecer una postal distinta. Algunas playas del nordeste se volvieron famosas con el paso del tiempo. Lugares como Pipa, Jericoacoara o Maceió suelen aparecer entre las opciones más elegidas por quienes viajan en busca de mar cálido y paisajes tropicales.

Sin embargo, la costa del nordeste todavía guarda lugares que permanecen relativamente alejados del turismo masivo. Son destinos donde el ritmo es más lento y el entorno natural todavía domina el paisaje.

Uno de esos rincones es Praia do Sagi, una pequeña playa ubicada en el límite entre los estados de Rio Grande do Norte y Paraíba. A simple vista, el lugar sorprende por su amplitud y por la presencia constante de vegetación que rodea las dunas.

Lejos de las grandes estructuras hoteleras y del movimiento de los balnearios más conocidos, Sagi mantiene un aire de pueblo tranquilo donde la naturaleza se convierte en el principal atractivo.

Praia do Sagi está ubicada dentro del municipio de Baía Formosa, en el extremo sur del estado de Rio Grande do Norte. De hecho, es la última playa de ese estado antes de cruzar hacia Paraíba.

El entorno natural que rodea al lugar le da una identidad particular. A un lado aparece el océano Atlántico con su mar abierto y sus olas constantes. Del otro, las dunas cubiertas por vegetación nativa forman un paisaje que combina arena, verde y cielo.

Otro elemento que distingue a esta playa es la desembocadura del río Sagi. Allí las aguas dulces se encuentran con el mar, creando un escenario donde manglares, arena y vegetación conviven en un mismo espacio.

praia do sagi Shutterstock

A diferencia de otras zonas del nordeste brasileño, donde predominan las piscinas naturales formadas por arrecifes, el mar aquí tiene más movimiento. Las olas suelen atraer a surfistas locales, aunque en los momentos de marea baja también se forman sectores más tranquilos para bañarse.

La playa, además, se extiende por varios kilómetros. Esa amplitud permite caminar durante largos tramos sin encontrar multitudes, algo cada vez menos común en destinos turísticos populares.

Experiencias simples que definen el lugar

El estilo de vida en Sagi conserva rasgos de un pequeño pueblo costero. La pesca continúa siendo una de las actividades centrales y eso se refleja también en la gastronomía local.

En las pequeñas posadas y restaurantes familiares, el pescado fresco y los camarones suelen ser protagonistas del menú. Muchos de esos productos llegan directamente de las embarcaciones que regresan de la costa.

Otro de los momentos más valorados por quienes visitan el lugar ocurre al final de la tarde. Las dunas que rodean la playa se transforman en un mirador natural desde donde se puede observar la puesta del sol.

El paisaje cambia lentamente cuando la luz se vuelve más cálida y el horizonte comienza a oscurecerse sobre el mar y la vegetación.

También es común que los habitantes del lugar ofrezcan paseos en pequeñas canoas por el río Sagi. Estas excursiones recorren zonas de manglar y avanzan río arriba hasta llegar a áreas donde aparecen depósitos de arcilla natural que muchos visitantes utilizan para baños de barro.

Cómo llegar a este rincón del nordeste

Aunque no es un destino complicado de alcanzar, llegar a Praia do Sagi requiere algo de planificación. Esa misma característica es la que ayuda a preservar su tranquilidad.

Los aeropuertos más cercanos se encuentran en las ciudades de Natal y João Pessoa. Desde Natal hay aproximadamente 110 kilómetros hasta la zona, mientras que desde João Pessoa la distancia ronda los 95 kilómetros.

El trayecto más habitual desde Natal consiste en tomar la ruta BR-101 hacia el sur hasta llegar al municipio de Baía Formosa.

Desde allí comienza el último tramo del recorrido, que suele hacerse en vehículos con tracción o en buggies, ya que los caminos de arena pueden resultar difíciles para autos convencionales.

El viaje termina cuando aparecen las primeras palmeras y el pequeño río que bordea el pueblo.

Para muchos viajeros, ese momento marca la llegada a un lugar distinto. Un rincón donde el ruido de las olas y el viento sobre las dunas reemplazan al movimiento de los destinos turísticos más concurridos del litoral brasileño.