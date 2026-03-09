Parece el Caribe, pero está en la Patagonia: la playa argentina de agua turquesa que pocos conocen

Argentina guarda paisajes capaces de sorprender incluso a quienes creen haber recorrido todos sus rincones. En la costa atlántica patagónica existe una playa que rompe con la imagen habitual del mar frío y oscuro del sur. Sus aguas claras, de tonos turquesa y verde, recuerdan a destinos tropicales.

Sin embargo, no está en el Caribe ni requiere viajar a otro continente. Este rincón natural se encuentra en la provincia de Río Negro y se llama Punta Perdices . La playa forma parte del Área Natural Protegida Bahía San Antonio, una zona costera donde la naturaleza se mantiene prácticamente intacta. Durante años fue un sitio poco conocido, visitado principalmente por viajeros curiosos y habitantes de la región. Sin embargo, las imágenes que circulan en redes sociales comenzaron a despertar el interés de turistas que buscan paisajes diferentes dentro del país.

A primera vista, el paisaje desconcierta . El mar tiene un color que recuerda a las aguas tropicales. La transparencia permite ver el fondo con facilidad y la arena clara está formada por pequeñas conchillas que brillan bajo el sol.

Este contraste con el típico paisaje patagónico explica por qué muchos la llaman el “Caribe argentino”. El entorno se completa con una costa amplia y agreste, sin grandes construcciones ni infraestructura masiva.

La playa se ubica a poco más de 60 kilómetros del balneario de Las Grutas y cerca de San Antonio Este. Desde allí se puede acceder a un tramo costero que se extiende por varios kilómetros y ofrece una sensación de tranquilidad difícil de encontrar en destinos más populares.

Qué se puede hacer en Punta Perdices

El principal atractivo del lugar es su ambiente sereno. El mar suele presentarse calmo y sin grandes olas, lo que permite disfrutar del agua con tranquilidad. Durante el verano, muchos visitantes eligen nadar o simplemente relajarse en la orilla.

También es un buen escenario para actividades como kayak o stand up paddle. La claridad del agua y el paisaje abierto crean condiciones ideales para explorar la costa desde el mar.

punta perdices.jpg playa Las playas de la Patagonia argentina combinan mar abierto, paisajes naturales y una tranquilidad difícil de encontrar. captura de video Alfredo Ottonello

Cuando la marea baja, aparecen formaciones rocosas conocidas como “Las Ollitas”. Estos pequeños recovecos naturales se llenan de agua y forman piscinas que llaman la atención de quienes recorren la playa.

Otra opción muy valorada es caminar por la costa. El tramo de playa se extiende por aproximadamente tres kilómetros y conserva un aspecto agreste que refuerza la sensación de aislamiento.

Cómo llegar a esta playa escondida

La forma más sencilla de llegar es en vehículo desde Las Grutas. Desde ese punto se toma la Ruta Nacional 3 en dirección a San Antonio Este y luego se conecta con la Ruta Provincial 1, que recorre parte del litoral rionegrino.

El trayecto total es de unos 65 kilómetros. El tramo final incluye un camino de ripio en buen estado, por lo que no es necesario contar con un vehículo especial, aunque se recomienda conducir con precaución.

Punta Perdices también puede formar parte de un recorrido más amplio por la región. Se encuentra a unos 180 kilómetros de Viedma y a cerca de 1050 kilómetros de Buenos Aires si se viaja por carretera.

La playa no cuenta con grandes servicios turísticos ni alojamientos. Por ese motivo, la mayoría de los visitantes se hospeda en Las Grutas o en San Antonio Este y realiza una excursión durante el día.

En tiempos donde muchos destinos de playa se encuentran saturados, Punta Perdices se mantiene como un refugio natural. Un lugar donde el mar turquesa y la calma del paisaje patagónico ofrecen una experiencia diferente dentro de Argentina.