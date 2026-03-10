La joya de aguas turquesas en Chile: la playa rodeada de pinos ideal para visitar en marzo

El destino perfecto para una escapada de fin de semana largo y que invita a relajarse mientras observas la naturaleza.

El sector Canelo - Canelillo es una región de Valparaíso (Chile) ideal para disfrutar en marzo y con un gran parecido a Los Molles. Sus postales y amplia carta de actividades nocturnas y culturales, posicionan al sector Canelo - Canelillo es uno de los destinos perfectos para quienes buscan relajarse durante el día y divertirse por las noches.

El sector es de una gran belleza natural que los vecinos y autoridades tienen como misión conservar. Pero lo más llamativo son las playas que se encuentran dentro: Playa El Canelo, Parque El Canelo (Parque Canelo-Canelilllo), Playa El Canelillo, Santuario de Naturaleza Peña Blanca o Quebradas las Petras.

le canelo chile shutterstock Un destino cercano para visitar durante marzo. Shutterstock ¿Por qué visitar las playas del sector Canelo - Canelillo? Ellas forman un conjunto muy destacado por turistas ya que conservan su aspecto rústico y natural, manteniendo intacta su geografía original. Sus arenas son blancas, sus aguas color esmeralda y están rodeadas de bosques, lo que brinda un paisaje único que se puede observar mejor desde los miradores.

Además, las playas son aptas para el baño, cuentan con salvavidas, baños, tiendas de comida y servicios como canopy, paseo en banano, buceo y más. Cerca se encuentran santuarios de la naturaleza para conservación de especies que están abiertos al público entre las 9:00 y 17:00 horas.