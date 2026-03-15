Tragedia en Brasil: quiénes eran los tres jóvenes argentinos que murieron en un choque frontal

Las tres víctimas vivían allí desde 2022 y se encontraban viajando a Misiones en el momento del accidente al sur de Brasil.

El hecho ocurrió este viernes por la noche en Rio Grande do Sul, un estado del sur de Brasil. Allí, tres jóvenes argentinos que viajaban a Misiones, murieron en un choque frontal. Los tres se encontraban viajando a su ciudad natal para visitar a sus familiares donde aún se desconoce cuál fue la causa del accidente.

El siniestro se produjo sobre la ruta ERS-324, una vía que atraviesa el estado de Rio Grande do Sul. Los jóvenes se trasladaban en un Volkswagen Fox cuando, por causas que aún son investigadas, chocaron de frente contra un Ford Focus.

Accidente argentinos Brasil (2) Los jóvenes se encontraban viajando a Misiones en el momento del accidente. Quiénes eran los jóvenes argentinos que murieron en Brasil Las víctimas fueron identificadas como Jennifer Prosín (22), Jonathan Gabriel Hübscher (22) y Lautaro Mattive (17). Los tres eran oriundos de Campo Grande, en la provincia de Misiones, aunque desde el año 2022 residían en el municipio de Casca, en el sur de Brasil. Dada la violencia del impacto, los tres pasajeros murieron en el acto.

El conductor del otro automóvil, un hombre de 50 años que viajaba solo, resultó herido. Tras el choque fue trasladado al hospital Santa Lucía de Casca y posteriormente derivado a otro centro médico ubicado en la localidad de Paso Fundo.

brasil El conductor del otro vehículo sobrevivió. Amigos, conocidos y familiares comenzaron a despedirlos a través de redes sociales con mensajes cargados de dolor y recuerdos. Donde, a partir de estos posteos, se pudo determinar que Jennifer Prosín y Jonathan Hübscher mantenían una relación sentimental desde 2022, el mismo año en que se mudaron a Brasil.