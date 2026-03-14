Tres jóvenes argentinos murieron en un accidente en Brasil

Las víctimas tenían entre 17 y 22 años y eran oriundas de la localidad misionera de Campo Grande



Tres jóvenes argentinos murieron este viernes por la noche en la ruta ERS-324, en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, mientras se dirigían a la provincia de Misiones para visitar a su familia. Las víctimas fueron identificadas como Jennifer Prossin y Jonathan Gabriel Hübscher, ambos de 22 años, y Lautaro Mattive, de 17 años. Los dos últimos eran hermanos. Hay dos sobrevivientes en grave estado de salud.

Según la información preliminar, el automóvil en el que se trasladaban —un Volkswagen Fox— colisionó de frente contra un Ford Focus que circulaba en sentido contrario. El impacto fue de tal magnitud que tres de los ocupantes del vehículo argentino fallecieron en el lugar.