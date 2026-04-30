Un producto clave del agro mendocino profundiza su crisis por complicaciones con Brasil

La situación de los productores de ajo en Mendoza atraviesa uno de sus momentos más complejos. Es que la apertura de Brasil , el principal destino de exportación para el producto argentino, a la producción de China y la eliminación de medidas antidumping han dejado en jaque al sector.

Mendoza es la principal productora de la hortaliza en el país y el 70% de su producción, hasta 2025, se exportaba a Brasil. Además, es el segundo producto más vendido al exterior, solo por detrás del vino . La situación comenzó a complicarse en el mes de octubre de 2025, cuando en el gigante sudamericano decidieron renovar la tasa antidumping para los productores asiáticos, pero con una significativa variación: exceptuando a cuatro empresas.

Esto llevó a que los chinos pudieran estos meses ingresar a Brasil con precios que han dejado fuera de competencia a los argentinos. Mario Leiva , presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco , explicó que en los últimos meses el panorama se agravó y que hoy la comercialización mendocina a Brasil se encuentra prácticamente paralizada.

“La situación se ha agravado, porque no solamente está el ingreso de ajo chino a Brasil, sino que además Brasil no renovó los mecanismos de antidumping. Entonces el ajo está muy quieto, sale muy poco. Hay muy buen ajo, hay muy buena cantidad, pero no está saliendo”, señaló.

Según detalló, los exportadores están pagando valores muy bajos y recién en los últimos días comenzó a observarse un leve movimiento en el mercado. Sin embargo, aseguró que todavía no existen definiciones concretas respecto a las gestiones diplomáticas que podrían destrabar el conflicto.

cosecha-ajo.jpg El ajo de Mendoza enfrenta un panorama complicado para esta temporada por la apertura a los productores chinos.

La necesidad de bajar costos y formalizar la cadena

Para Leiva, una de las principales soluciones pasa por mejorar la competitividad estructural del sector. En ese sentido, sostuvo que es necesario avanzar en un blanqueo integral de la cadena productiva y comercial. “Hay que generar en la cadena del ajo un blanqueo total, bajar impuestos, en fin, hay que entrar al mercado bajando costos. No hay otra”, remarcó.

El dirigente explicó que gran parte del problema está vinculado a los costos laborales y logísticos, desde la finca hasta la exportación. “En el ajo, en su mayoría, hay que blanquear la mano de obra y también los sistemas de comercialización, tanto desde la finca al galpón como del galpón a la frontera. Mientras eso no se ordene y no se bajen esos costos, vamos a seguir teniendo el mismo problema”, sostuvo.

En este sentido, en las últimas semanas se encendieron luces de alerta en Mendoza porque desde la Associação Nacional dos Produtores de Alho (ANAPA) aseguraron que estarían evaluando presentar una acción formal contra productores argentinos por presuntas prácticas de dumping. Es que según su argumentación, los envíos argentinos estarían perjudicando a los brasileños en la región sur del país verdeamarelo.

Sin embargo, Leiva consideró que una mejora en la competitividad no necesariamente implicaría una situación de dumping frente a Brasil, ya que muchas empresas brasileñas también operan en Argentina. “Acá hay muchas empresas brasileñas instaladas. Ellas también bajarían sus propios costos, o sea, cambiaría el escenario de competitividad e incluso se abriría la puerta a otros mercados”, indicó.

Asimismo, Leiva aseguró que todavía reina la incertidumbre sobre la intervención de Cancillería nacional en la problemática.

Brasil sigue siendo clave para el ajo

El país carioca representa históricamente cerca del 70% del destino del ajo argentino, por lo que cualquier restricción comercial genera un fuerte impacto en toda la cadena. Aunque existen mercados alternativos como Taiwán y Estados Unidos, Leiva advirtió que el sostenimiento del negocio sigue dependiendo en gran parte del vínculo comercial con el país vecino.

Una posible luz al final del túnel para la producción nacional, según el presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, podría ser el mercado europeo, a partir de la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Sin embargo, pese a la entrada en vigencia de manera provisoria a partir del 1 de mayo, todavía no hay demasiadas certezas sobre el destino. “Eso es lo que nos comunican, pero todavía no sabemos. Hay incertidumbre total”, afirmó.

Un consumo interno paralizado

A la crisis exportadora se suma un mercado interno prácticamente detenido, algo que profundiza aún más la situación de los productores. “El mercado interno está absolutamente parado. Está muy parado el consumo argentino. Dentro de este poco consumo de ajo que tiene Argentina, todo se ha demorado mucho”, explicó.

Finalmente, Leiva aseguró que la problemática no es exclusiva del ajo, sino que atraviesa a buena parte de las economías regionales del país. “El problema no es solo del ajo, como pasa con todos los productos de las economías regionales. No se han generado herramientas para enfrentar la crisis, así que estamos ahí, navegando sin rumbo”, concluyó.