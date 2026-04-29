Girasol argentino: la gran oportunidad que India ve en el agro local

Hace dos años nuestro país y la India celebraron formalmente la unión comercial que cumplía por ese entonces 75 años, en un vínculo donde el agro y el girasol argentino ganan peso estratégico frente a la enorme demanda alimentaria del gigante asiático.

Hace dos años nuestro país y la India celebraron formalmente la unión comercial que cumplía por ese entonces 75 años. Había sido una gala en el hotel Sheraton porteño, con representantes de ambos gobiernos. Paradójicamente algunas de esas personas ya dejaron sus cargos.

La Argentina había enviado a su canciller de ese entonces, la economista Diana Mondino. También a su ministro de Defensa, Luis Petri, hoy diputado nacional. Estuvo también el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, quien dejó su cargo y hasta la cartera que conducía dejó de llamarse así.Del sector privado estaba Daniel Funes de Rioja, por Copal, ahora también fuera del directorio de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios. Y por el lado del gobierno de India el embajador Dinesh Bhatia había sido el anfitrión de la noche; tampoco está más en su cargo. Quien reemplaza a Bhatia por estos tiempos es Ajaneesh Kumar, quien valija en mano viajó solo hasta Mar del Plata para el reciente Congreso Argentino de Girasol, realizado por Asagir.

Sin comitiva, se movió en soledad por los salones del hotel y fue uno de los principales mencionados por varios de los oradores del Congreso. El poder de compra de su país explica en sí mismo cada dedicatoria y atención especial hacia su persona.

Allí Kumar dedicó unos minutos de su agenda para explicar ante Infocampo las principales características demográficas de un país que supera los 1.400 millones de personas en población y que enfrenta desafíos que a la distancia podrían resultar inverosímiles, y sobre todo para un país agroexportador como Argentina.

El girasol argentino en India

“El aceite argentino se traslada en tren, en camiones, pero también hay ductos. Todo depende en qué parte de India se esté. Y también hay que ver cómo se usa al aceite, porque está condicionado por lo que crece en cada región: por ejemplo, en el sur del país usamos mucho aceite de coco y en el norte aceite de mostaza”, señaló.

Y agregó: “India también tiene muy buena calidad de girasol, pero no alcanza. En el caso del coco, los árboles están en la costa, y se consume allí. Pero en el centro del país no hay árboles de coco y por eso necesitamos pensar en algo diferente”.

Actualmente India cuenta con cinco “megaciudades” que superan largamente los 10 millones de habitantes. Se trata de Nueva Delhi, su capital, pero también de Bombay, Calcuta, Bangalore y Chennai. El quinteto prontamente se engrosará: Ahmedabad y Hyderabad ingresarán en ese lote, esperan las autoridades, antes de 2030. Y por eso buscan comenzar a preparar el terreno, sumar importaciones y garantizar el acceso a la alimentación.

Un gigante que necesita alimentar su crecimiento

Por eso, a diferencia de lo que puede pasar en un país como Argentina donde una producción local puede consumirse en otra región o incluso en otro país, la colosal demanda de consumidores de la India marca el ritmo de su propia producción de alimentos y es una aspiradora para otros abastecedores del mundo.

Fuente: Infocampo.