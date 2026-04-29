Riego subterráneo: la innovación que gana terreno en soja y maíz

Netafim es una empresa pionera en riego por goteo y viene impulsando una de las transformaciones tecnológicas que comienza a ganar espacio en la agricultura argentina: el riego por goteo subterráneo (SDI, por sus siglas en inglés, Sub-Surface Drip Irrigation) en cultivos extensivos como maíz, soja o trigo.

Según indican, los avances de esta tecnología ya explican cerca del 20% de los nuevos proyectos de riego presurizado desarrollados recientemente en el país. "El cambio de paradigma consiste en trasladar al manejo de grandes superficies agrícolas el concepto de riego de precisión, aplicando agua y nutrientes directamente en la zona radicular mediante líneas de goteo instaladas bajo el suelo", describen.

Riego por goteo subterráneo vs. métodos de riego tradicionales “De esta manera, el sistema permite mantener niveles de humedad constantes y acompañar con precisión la demanda del cultivo durante todo el ciclo productivo, algo difícil de lograr con métodos de riego tradicionales”, explicó Ezequiel Resnicoff, director general de Netafim Argentina.

Se trata de una compañía global de origen israelí, fundada en 1965 en el desierto del Negev y pionera del riego por goteo. Hoy es uno de los grandes referentes a nivel mundial en soluciones de riego de precisión, con presencia en más de 110 países, más de 17 fábricas y tecnología aplicada en más de 10 millones de hectáreas agrícolas. La empresa forma parte del grupo Orbia. En la Argentina, está presente desde 1995, acompañando proyectos de riego en diversas economías regionales y en producciones extensivas -como maíz, soja y alfalfa- en diversas regiones del país.