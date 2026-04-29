Andreani instaló un centro automatizado en su planta logística de Pacheco con una inversión de US$ 30 millones

La compañía logística Andreani realizó una inversión de u$s30 millones que transformó su planta de Pacheco con la incorporación de un sistema de automatización integral manejado con inteligencia artificial .

La apuesta busca multiplicar la su capacidad operativa y reducir sustancialmente los tiempos de procesamiento de envíos en todo el país. Esta tecnología de última generación, con sistemas avanzados de clasificación y procesos de presorting que permiten optimizar el flujo logístico, les permite alcanzar una capacidad de procesamiento de hasta 26.000 paquetes por hora.

MDZ realizó un recorrido por el Hub Pacheco, un centro de logística gigantesco con una superficie de 70.000 metros cuadrados, que tras la instalación de un sorter traído desde China -el único en América latina- hoy puede gestionar hasta 520.000 envíos diarios.

La ampliación se integra con otras instalaciones de la compañía, como la Central Inteligente de Transferencias en Tigre —con capacidad para 8.000 paquetes por hora— y las plantas automatizadas del AMBA y Córdoba.

En conjunto, la red operativa de Andreani alcanza una capacidad total de procesamiento de hasta 928.000 productos por día, consolidando su infraestructura logística a nivel nacional.

“Esta inversión incrementó de manera sustancial nuestra capacidad de procesamiento y prepara a la compañía para absorber mayores volúmenes”, señaló Oscar Andreani, presidente de la empresa, al destacar el enfoque de largo plazo en el desarrollo de capacidades.

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Inteligencia aplicada a la logística

El nuevo sistema implementado en Pacheco incorpora inteligencia artificial para analizar datos operativos, anticipar necesidades y tomar decisiones en tiempo real. A partir de variables como tamaño, peso y destino de los envíos, la plataforma optimiza la clasificación y reduce desvíos y demoras.

Según explicó Carlos Cirimelo, la adopción de tecnología es un factor central en el sector: “La automatización ya es un estándar; el diferencial está en aplicar inteligencia para que la tecnología piense la operación”.

Este enfoque permite sostener la eficiencia y la estabilidad del sistema incluso en momentos de alta demanda, como eventos de comercio electrónico.

La mejora en la capacidad logística tiene impacto directo en el desarrollo del comercio online. Con una red más eficiente y escalable, empresas, PyMEs y emprendedores pueden gestionar mayores volúmenes de ventas, responder a picos de demanda —como Hot Sale o CyberMonday— y ampliar su alcance.

En este marco, la planta incorpora además un centro de almacenamiento dedicado al servicio de fulfillment, que integra procesos de recepción, control de stock, preparación de pedidos y distribución. A través de esta solución, los clientes pueden monitorear inventarios en tiempo real mientras la compañía se encarga del picking, embalaje y envío a todo el país.

Andreani opera actualmente una red con 821.000 metros cuadrados de superficie, 187 plantas y más de 3.000 sucursales y puntos de atención. Con más de 5.900 colaboradores y 4.500 transportistas, la compañía gestiona 56 millones de envíos al año y alcanza a más de 20 millones de domicilios.

Inversiones para fortalecer el courier

En charla con la prensa, Oscar Andreani, adelantó que la empresa se encuentra abocada en el fortalecimiento de su división de courier tras la avalancha de importaciones desde China. "Uno de los rubros que más fuerte está es el courier. Hace tres años no teníamos, pero hace dos años se abrió y fue un desafío". "Hoy ya tenemos 500.000 paquetes por mes y entre julio y agosto llegaremos a 700.000 y 800.000 paquetes por mes que vienen desde China", aclaró.

La empresa se prepara para dar respuesta y para ello se apresta a abrir un hub en Miami para consolidar el flujo de paquetes que vienen desde China y en un futuro próximo abrir oficinas en China.

El empresario destacó la apuesta de la empresa, más allá de la coyuntura. "Si uno tiene una visión y piensa en lo que necesita el cliente, no podemos guiarnos a partir de la coyuntura. Como los chinos, nunca trabajamos para la coyuntura", aclaró.